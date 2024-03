Las 3 sencillas acciones que arreglarán las notificaciones en tu móvil para que no vuelvas a perderte ninguna

No es extraño tener un familiar o conocido al que no le funcionan bien las notificaciones en algunas aplicaciones Android como WhatsApp, y pese a que esto puede deberse a un fallo en la propia app, también puede deberse a una configuración incorrecta. Y esto puede hacer que muchos usuarios en España no se enteren correctamente de los avisos que les llegan.

Android es un sistema operativo con una gran variedad de opciones de personalización, y este apartado del sistema no se libra de esta generalización. Esto permite modificar la experiencia que ofrecen en cada aplicación al antojo del usuario, e incluso es posible desactivar algunos tipos, como las notificaciones que aparecen en la pantalla de bloqueo.

Hay ocasiones en las que el problema puede incluso estar relacionado con la conexión a Internet, y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos recopilado algunas de las posibles soluciones que se le pueden dar a este problema tanto en un móvil como en una tablet.

Comprueba si están activadas

Gracias a las opciones de Android es posible desactivar las notificaciones de cualquier aplicación. Se puede hacer de forma general y con algunas en específico, como las de la pantalla de bloqueo o las que aparecen de forma flotante. De esta manera, el sistema operativo permite personalizar al máximo la experiencia que se tiene con las apps que se descargan.

Sin embargo, esto hace que también sea posible apagarlas por error, provocando que cuando llegue un aviso a dicha aplicación no advierta al usuario correctamente. Y es que, si las notificaciones generales están desactivadas, será imposible saber cuándo hay novedades en esa aplicación.

Configuración de notificaciones

Para hacerlo solo hay que acceder a la lista completa de apps instaladas, dentro de la sección de Aplicaciones, en Ajustes. Allí, habrá que abrir la ficha de cada app que no funcione correctamente para abrir sus ajustes de notificaciones y activar todos los interruptores necesarios.

Desactiva la optimización

Todos los móviles Android cuentan con algunas funciones de optimización del rendimiento, y esto puede hacer que algunas aplicaciones no lleven a cabo la sincronización en segundo plano correctamente. Y es que, apps como WhatsApp, o Telegram, en las que queremos ver las notificaciones al instante, puede ser bastante frustrante que esto no suceda así.

Optimización de batería de aplicaciones El Androide Libre

Por lo general, este optimizador suele funcionar correctamente en este sentido, pero es cierto que hay alguna ocasión en la que puede ser el problema. Por eso, si una app no está mostrando las notificaciones a tiempo, puede ser recomendable desactivar su optimización de batería.

Para ello también hay que acceder a su ficha individual. Para ello es necesario abrir Ajustes y en Aplicaciones, acceder a la lista completa de ellas y pulsar sobre la que no esté funcionando correctamente. Dentro de "Uso de batería de la app" se podrá elegir la opción que se prefiera. En este caso, habrá que darle a Sin restricciones. Eso sí, solo hay que concederle este permiso a apps de confianza, puesto que la duración de batería puede verse afectada.

Otras soluciones

Otro fallo posible que puede darse si se ha tocado algo en la configuración es que la propia app esté configurada de forma incorrecta a nivel interno. Por ello, también es recomendable darse una vuelta por sus ajustes para comprobar que esté todo correcto. En WhatsApp, por ejemplo, un error podría ser que se hubiera eliminado el tono predeterminado para los mensajes, y por ello el móvil no sonaría cuando estos llegan. De hecho, en las aplicaciones de mensajería incluso se pueden desactivar selectivamente las notificaciones de grupos o de algunos chats en concreto.

Otro de los problemas que puedan tener las notificaciones puede ser que la app en cuestión nos esté conectando correctamente a internet, lo cual puede hacer que no le llegue la información en segundo plano. Para comprobarlo también hay que ir a la ficha de la aplicación y pulsar en el apartado llamado WiFi y datos móviles, y una vez allí activar la opción de Datos en segundo plano.