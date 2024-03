“Tu dispositivo no es compatible con esta versión": cómo solucionar el problema de la Google Play Store

La popularización de las tiendas de aplicaciones en móviles ha sido tan grande que actualmente es extraño pensar en otra forma de instalar software en nuestros dispositivos. Hasta los ordenadores se han lanzado a esa moda, creando Apple y Microsoft tiendas para MacOS y Windows.

Sin embargo, en los dispositivos móviles con Android en ocasiones no es posible instalar ciertas aplicaciones por ciertas limitaciones que no son del todo transparentes para el usuario. Esto se puede ver cuando se abre la ficha de una aplicación o juego y aparece el texto “Tu dispositivo no es compatible con esta versión".

En ocasiones esto se hace para evitar una mala experiencia del usuario, pero en otras el motivo es una cuestión táctica de las compañías, y es posible instalar esas aplicaciones de otra manera. Eso sí, dicha instalación no está controlada por la Play Store.

Por qué aparece el mensaje

La creación de aplicaciones Android está en la mano de los desarrolladores, que son los que deciden no sólo cómo es la aplicación o cómo funciona, sino también en qué dispositivos se pueden instalar. Esto se hace mediante unas herramientas en el panel de control que tienen en la Play Store.

Por ejemplo, es posible decirle a la tienda que no permita la instalación en móviles con una versión de Android anterior a una concreta, o que no deje descargar la app en móviles con menos memoria RAM de la que el desarrollador estima que es necesaria para tener una buena experiencia con su programa.

Captura de pantalla en un móvil Samsung en España

Es decir, el motivo de que aparezca el mensaje “Tu dispositivo no es compatible con esta versión" es siempre porque el desarrollador lo ha decidido así. No se trata de un problema con el móvil, con la conexión a Internet o con otro elemento. Simplemente la empresa desarrolladora ha decidido que el terminal en concreto que usamos no debe poder usar esa app o juego.

Cómo instalar esas apps

En teoría las aplicaciones no compatibles no aparecen en el buscador cuando están vetadas para un móvil. Por ejemplo, si se importa un smartphone de China, aunque se instale la Google Play Store, cuando se busque Netflix, no aparecerá. Eso sí, si desde un enlace llegamos a la ficha de la aplicación, aparecerá ese mensaje, el que indica que no se puede instalar en ese dispositivo. En este caso concreto, por no haber certificado la empresa que su app funciona bien ese dispositivo concreto, al no estar Netflix disponible en China.

Captura de pantalla en un móvil Samsung en España

Pero eso no quiere decir que no se puedan instalar muchas de esas aplicaciones si conseguimos el APK de manera directa, por ejemplo en tiendas como Uptodown o APKMirror. Hay que buscar la aplicación en cuestión y descargar la versión que esté preparada para el dispositivo que usamos.

Normalmente, hay varias versiones de una misma aplicación, no sólo porque haya actualizaciones, sino porque no todos los móviles usan el mismo tipo de procesador. Sabiendo qué tipo usa nuestro modelo es posible descargar ese APK e instalarlo de manera sencilla.