Analiza todas tus aplicaciones sin instalar nada gracias a Google Play Protect

Google Play Protect es la herramienta de Google capaz de analizar tus aplicaciones en busca de virus, y pese a que es posible que puedas querer desactivar este análisis, puede venirte muy bien para detectar virus o aplicaciones con malas intenciones en tu móvil.

Se trata de una utilidad que la compañía estadounidense lanzó hace unos años y que está integrada en los servicios del Google Play, por lo que no necesitarás instalar nada para analizar tus aplicaciones.

Esta función puede evitarte utilizar un antivirus de terceros, ya que también analizará las aplicaciones que hayas instalado desde fuentes externas a Google Play.

Analiza tus aplicaciones con Play Protect

Google Play Protect El Androide Libre

Con Play Protect puedes analizar tu móvil o tablet para buscar apps dañinas que pueden poner en peligro tu smartphone, y te advertirá sobre ellas si las llega a encontrar. Para activar la utilidad, sigue estos pasos:

Abre Google Play.

Pulsa en tu foto de perfil.

Dale a Play Protect.

Pulsa sobre Analizar.

Este análisis se realiza periódicamente, pero puedes iniciarlo de forma manual desde aquí. Se encargará de examinar todas las aplicaciones que tienes instaladas, incluyendo las que hayas instalado de forma manual desde el explorador de archivos.

Configuración de Play Protect El Androide Libre

El análisis no suele tardar demasiado, por lo que, aunque tengas muchas aplicaciones instaladas, no te llevará más de un minuto o dos. Si detecta una aplicación potencialmente dañina, te avisará o la eliminará por ti para que no tengas de qué preocuparte.

Si pulsas sobre el botón de configuración, en la parte superior derecha, podrás acceder a un apartado en el que puedes desactivar el análisis periódico de tus apps. También puedes desactivar el envío de datos de diagnóstico a Google.

