El primer gran rival del iPad Mini de Xiaomi es una realidad, así es la nueva Xiaomi Pad Mini

Xiaomi ha causado un terremoto en España y resto de mercados europeos. No sólo ha anunciado los Xiaomi 15T Series, sino que ha traído nuevos electrodomésticos de gran formato y ha confirmado la fecha de llegada de sus coches eléctricos.

Pero por si todo eso fuera poco, se ha anunciado la llegada a nivel global, aunque por ahora sin mercados concretos, de la Xiaomi Pad Mini (429 dólares).

Esta nueva tableta compacta se posiciona como una competidora directa del iPad Mini de Apple, algo que los usuarios de Android llevaban esperando un tiempo.

Se nota que la empresa ha querido hacer una tablet de gama alta porque el cuerpo de la Xiaomi Pad Mini es de metal y tiene un acabado mate muy elegante. El diseño es muy fino y ligero.

Su peso es de tan solo 326 gramos y su grosor es de 6,5 milímetros. Esto hace que sea fácil de sostener y seguro que no cansa la mano incluso tras un uso prolongado.

Prestaciones de la Xiaomi Pad Mini El Androide Libre

La pantalla cuenta con un panel LCD de 8,8 pulgadas y una resolución de la pantalla de 1.880 x 3.008 píxeles. Esto se traduce en una alta densidad de 403 ppi.

Pero hay que prestar atención a la tasa de refresco, que es muy alta. Alcanza los 165 Hz. La pantalla también tiene soporte para Dolby Vision. Su brillo máximo es de 700 nits.

Xiaomi Pad Mini El Androide Libre

La Xiaomi Pad Mini funciona con el procesador MediaTek Dimensity 9400+ y viene de serie con HyperOS 2.0, aunque se espera una pronta actualización a HyperOS 3.0.

Se podrá elegir entre 8 GB y 12 GB de RAM y el almacenamiento interno será de 256 GB o 512 GB. Eso sí, no tiene ranura para tarjetas de memoria.

Tiene una capacidad de 7.500 mAh de batería y cuenta con carga rápida de 67 W. Además, tiene carga inversa de 18 W. Esto permite usar la tablet como batería externa de otros aparatos. Y tiene dos puertos de carga, uno en el lado mayor y otro en el menor.

En el apartado de las cámaras, la Xiaomi Pad Mini cuenta en la parte trasera con una cámara de 13 Mpx. La cámara frontal es de 8 Mpx.

Xiaomi Pad MIni El Androide Libre

Dispone de dos altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos y audio Hi-Res. En cuanto a la conectividad, incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Esta tablet no es más que una versión internacional de la Redmi K Pad, que fue anunciada para China hace unos meses.