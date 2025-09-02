Estas tablets cuestan menos que un ordenador y son lo mejor para la vuelta al cole: "No pienso volver a cargar con un portátil"

Pese a que los ordenadores portátiles son dispositivos muy útiles para muchos usuarios en España, hay muchas ocasiones en las que pueden volverse ciertamente incómodos.

Cargar con ellos, además de con su cargador, y necesitar un enchufe obligatoriamente cuando pasan los años y se deteriora la batería no es lo más cómodo, precisamente.

Es por eso que, si no se requiere de programas específicos que solo existan en Windows, una tablet Android puede ser el mejor sustituto para la mayoría de estudiantes.

No solo son dispositivos que son mucho más fáciles de transportar gracias a su menor peso y grosor, sino que, además, a nivel de software, ya tienen añadidos como la posibilidad de mostrar las apps en ventanas, que las hacen aún mejores dispositivos.

Más allá de esto, la mayoría cuenta con accesorios tan interesantes como su teclado funda, que permite ser productivo en cualquier parte, o incluso un lápiz táctil para dibujar o escribir con los mejores resultados.

Xiaomi Pad 7

La tablet insignia de Xiaomi es una de las más recomendables del mercado, y sin duda es de lo más destacable si hablamos de conseguir una buena relación calidad-precio.

Esta Xiaomi Pad 7 cuenta con una pantalla de 11,2 pulgadas a resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, por encima del Full HD+ e ideal para, además de trabajar, ver cualquier película o serie, así como para jugar.

Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, un modelo dedicado a los mejores dispositivos de la gama media y que rinde bastante bien en cualquier tarea que se le eche encima, acompañado, además, por 8 GB de memoria RAM.

La batería de 8.850 mAh promete contar con un rendimiento muy bueno, capaz de durar todo un día de uso intenso de sobra, y ya incluye bastantes funciones de IA que la hacen muy versátil.

Es una opción que también cuenta con su lápiz táctil y funda con teclado, aunque habrá que comprarlos por separado. Se puede encontrar en Amazon por 325 euros.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Se trata de la tablet más reciente de la compañía coreana, y ha llegado para ponerle las cosas complicadas al iPad Air, presumiendo, como siempre, de Galaxy AI, su marco de funciones de inteligencia artificial.

La Samsung Galaxy Tab S10 FE cuenta con una pantalla de 10,9 pulgadas a resolución 2K, de 2.304 x 1.440 píxeles y que tiene un brillo máximo de 1.750 nits, una gran cantidad para trabajar en exteriores. Eso sí, esta es LCD, no tan vistosa como las OLED.

El procesador elegido por la marca es el Exynos 1580, de fabricación propia y acompañado de 8 GB de memoria RAM que le confieren un buen rendimiento en todo tipo de tareas.

Con una batería de 8.000 mAh y accesorios como el S-Pen o la funda con teclado, puede ser una de las grandes opciones del mercado en materia de productividad. Se puede encontrar en Amazon a partir de 424 euros.

Redmi Pad 2

Esta es otra de las tablets de Xiaomi, aunque en este caso se trata de un modelo bastante más barato, que se puede encontrar en Amazon por tan solo 153 euros, por lo que es ideal para quien no quiera gastar mucho.

Ideal para tareas básicas y ofimática, esta Redmi Pad 2 cuenta con una pantalla de 11 pulgadas a resolución 2,5K, que también va a ser una gran opción para el entretenimiento, y además esta tiene una tasa de refresco de 90 Hz.

Es un modelo algo más básico en cuanto a potencia, con un procesador MediaTek Helio G100-Ultra y opciones de 4 u 8 GB de memoria RAM.

La batería, eso sí, augura un gran rendimiento, con 9.000 mAh que permitirán trabajar al máximo durante más de un día.

Cuenta con HyperOS 2, el sistema de Xiaomi que llega con la IA por bandera, y más funciones relacionadas con el uso multidispositivo, como la posibilidad de compartir portapapeles entre dispositivos.

OnePlus Pad Lite

Si lo que se busca es una tablet que no ocupe demasiado espacio y tenga un precio asequible, sin duda esta OnePlus Pad Lite también es de lo mejor del mercado.

Tiene un panel LCD de 11 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz que va a ser buena opción para ver cualquier contenido, aunque sigue sin ser un panel OLED, reservado para modelos más caros.

La OnePlus Pad Lite monta también el MediaTek Helio G100, en este caso junto con 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

La compañía ha anunciado un compromiso de rendimiento de tres años desde que se inicia la tablet, por lo que promete poder acompañar al usuario durante varios cursos.

Tiene cuatro altavoces Hi-Res ideales para escuchar música mientras se hacen tareas, y como no podía ser de otra forma, integra las funciones de IA de OnePlus. Todo por un precio de 199 euros.

Honor Pad 10

En este caso, se trata de una tablet que ha llegado a España el pasado mes de junio, y con unas prestaciones de lo más competitivas, empezando por su considerable pantalla con tamaño de 12,1 pulgadas y resolución 2,5K de 2.560 x 1.600 píxeles.

La Honor Pad 10 cuenta con un gran diseño que presume de delgadez y de líneas estilizadas, con un grosor de 6,29 mm y un peso de 525 g.

Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un modelo de gama media que le sienta muy bien y que rinde a la perfección, incluso en tareas pesadas.

Es compatible con su propio lápiz táctil y funda con teclado, por lo que es ideal para largas sesiones de trabajo y luego poder llevarse la tablet a cualquier parte bajo el brazo.

Huawei MatePad 11.5

En este caso, se trata de una tablet recién presentada que incluye en la propia caja la funda teclado, un accesorio indispensable para obtener la mejor experiencia al ir a clase.

Este funciona automáticamente cada vez que se despliega la funda, y es extremadamente útil para aprovechar sus 11,5 pulgadas de tamaño para tareas ofimáticas.

Su lápiz táctil, el Huawei M-Pencil de tercera generación, que se vende aparte, es una opción increíblemente buena para subrayar e incluso para tareas creativas.

Gracias a Aurora Store, además, es posible instalar las aplicaciones de Google en esta Huawei MatePad 11.5 y cualquiera que haya en la Play Store, por lo que es como comprar cualquier otra tablet con los servicios de Google.