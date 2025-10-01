He probado el monitor de alta calidad ideal para mesas pequeñas: tecnología OLED y perfecto para jugar o trabajar

No en todos los escritorios cabe un monitor de grandes dimensiones. El pie con la que cuentan estas requiere de una gran profundidad en la mesa, y en cuanto al ancho, también es necesario contar con bastante mesa.

Sin embargo, un menor tamaño no equivale a una menor calidad, y aunque este tipo de pantallas sean increíblemente útiles para jugar y para trabajar, mucha gente también prefiere monitores con una relación de aspecto convencional.

En el mundo del gaming, la mayoría de jugadores profesionales apuestan por una pantalla de 16:9, y que, generalmente, no es muy grande. Así se evita que haya que perder el tiempo moviendo la cabeza para ver los extremos de la pantalla y es la relación de aspecto estándar en la mayoría de torneos.

Agon, bajo el manto de Philips, es uno de los mejores fabricantes que existen en España si hablamos de monitores gaming, y después de probar el increíble Evnia 49M2C8900, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos probado el Agon Pro AG276UZD.

En este caso, es una pantalla de dimensiones más compactas, con 26,5 pulgadas, un formato ideal para profesionales del videojuego, pero que además ofrece la mejor calidad en otras tareas, como ver contenido multimedia o trabajar.

Estamos ante un monitor de 799 euros, gama alta en toda regla, y que cuenta con la ventaja de ser regulable, además de contar con un pie de apoyo ideal para que no moleste encima de la mesa.

Entre sus principales virtudes se encuentran su resolución 4K o su tecnología OLED, que hacen que la experiencia al jugar sea increíblemente buena, en especial en videojuegos cuyo apartado gráfico sea una parte importante.

Un diseño muy bueno

Este monitor no solo se ha construido pensando en la estética, sino también en que el diseño sirva a la funcionalidad.

Por ejemplo, con la rejilla de aire de su parte trasera. Esta sirve para ventilar y enfriar la pantalla y que no alcance temperaturas demasiado altas.

LEDs del monitor Agon AOC AG276UZD Jacinto Araque El Androide Libre

A la par, cuenta con unos LEDs RGB que la rodean y gracias a los cuales es posible hacer que el color que el usuario desee se refleje en la pared tras el monitor.

Esto evita la necesidad de comprar la iluminación por separado, y lo mejor es que se puede personalizar utilizando la aplicación de la compañía para el ordenador.

Por otra parte, su peana es totalmente plana, y está pensada para que no sea un estorbo a la hora de colocar otros elementos sobre la mesa, como el teclado. Este se podrá colocar cómodamente encima de la base cuando se necesita más espacio.

Además, no es demasiado profunda, con 22,5 cm en su parte más larga, ideal para que quepa hasta en las mesas de menor tamaño.

Cuello del soporte del monitor Agon AOC AG276UZD Jacinto Araque El Androide Libre

El cuello en el que va colocado la pantalla y que sube desde la base cuenta con varios orificios para introducir los cables y es totalmente regulable, pudiendo bajar y subir el panel para dejarlo en la mejor posición.

De la misma forma también se puede girar hacia un lado o hacia otro e incluso rotarlo totalmente para ponerlo en formato vertical, una alternativa muy interesante para utilizarlo.

Y ni siquiera será necesario contar con una herramienta para hacerlo, puesto que se puede hacer directamente moviendo el dispositivo con la mano.

Pantalla OLED de calidad

Este monitor cuenta con una pantalla que destaca bastante sobre otras alternativas por su buen rendimiento.

Su mayor distintivo es contar con tecnología OLED, que hace que el color negro se vea con una mayor pureza y que el resto de colores también se representan con una gran intensidad.

Dicha representación provoca un gran efecto a primera vista, pero a lo mejor es que no resulta pesado con el paso del tiempo cuando se llevan unas horas usando el monitor.

Rotación del Agon AOC AG276UZD Jacinto Araque El Androide Libre

No se trata de un monitor excesivamente grande, puesto que su diagonal es de 26,5 pulgadas. Se trata de unas dimensiones ideales tanto para jugar como para trabajar, superando en 10 pulgadas a una gran parte de los portátiles del mercado.

Otro dato importante de este AOC AG276UZD es que es de resolución 4K, 3840 x 2160 píxeles, permitiendo ver cualquier contenido con la mejor calidad.

El hecho de que su tasa de refresco llegue hasta los 240 Hz también hace que sea posible jugar a 240 fotogramas por segundo, con una fluidez increíble.

Puede ser clave en juegos competitivos online, ya que permite ver las acciones que realizan el resto de jugadores con una mayor claridad. En conseguir esto también contribuye su tiempo de respuesta de tan solo 0,03 ms.

Ajustes del Agon AOC AG276UZD Jacinto Araque El Androide Libre

Eso sí, para mover juegos en resolución 4K y que además aprovechen su alta tasa de refresco, será necesario contar con un ordenador bastante potente.

En cuanto a sus conexiones, tiene dos puertos HDMI, un DisplayPort, dos USBs tipo A y un USB tipo C. Este último puede dar una carga de hasta 65 W y alimentar un ordenador portátil a la par que muestra el contenido de su pantalla utilizando este mismo cable.

Los otros puertos USB también son muy interesantes, puesto que pueden utilizarse para conectar un ratón o un teclado.

Estos funcionarán con el dispositivo que se esté mostrando en pantalla, por lo que si se cambia del ordenador a una consola, se seguirán pudiendo utilizar tanto el ratón como el teclado.

Ideal para jugar

Ser un producto del catálogo de Agon implica una clara inclinación hacia el mundo de los videojuegos, y en este caso no podía ser menos.

Estamos ante un monitor gaming de mucha calidad y al que se le va a poder sacar muchísimo partido en los videojuegos.

Zoom artificial del Agon AOC AG276UZD Jacinto Araque El Androide Libre

En especial por ser OLED y 4K, lo cual implica no sólo una gran resolución sino también una profundidad en los colores que hará que destaque sobre otras alternativas.

Hemos probado juegos en ordenador con un apartado gráfico bastante potente, como The Last of Us: Parte II, Atomic Hearts o Red Dead Redemption 2, y lo cierto es que los resultados son espectaculares.

Además, se puede activar la funcionalidad HDR en los juegos compatibles para disfrutar de una mayor profundidad del color.

Más allá de esto, tiene algunas funciones que se pueden activar desde el menú de ajustes y el propio monitor y que pueden resultar de lo más interesantes.

Peana del Agon AOC AG276UZD Jacinto Araque El Androide Libre

Por ejemplo, la función de zoom, que permite contar con una parte de la pantalla aumentada para poder ver con más detalle la mira y acertar más fácilmente.

También la posibilidad de poner un punto flotante en el centro de la pantalla para saber dónde está la mira en juegos bélicos. Esto otorga una ventaja competitiva bastante clara sobre otros jugadores.

¿Me lo compro?

El mercado de pantallas y monitores en España es bastante variado y es posible acceder a muchos tipos de estos. Este es perfecto para personas que buscan una muy buena calidad y funciones especiales a la hora de pasar horas jugando.

Es la actividad con la que se puede aprovechar el 100% de sus características, y dado su tamaño, puede ser una muy buena alternativa para aquellas personas que busquen competir de una forma más seria en el mundo de los videojuegos.

Grosor del Agon AOC AG276UZD Jacinto Araque El Androide Libre

También es perfecto para mesas que no disponen de mucho espacio, puesto que como tiene una peana totalmente plana es posible poner sobre esta todo tipo de cosas, incluso el teclado que se esté usando.

La resolución 4K y la tecnología OLED no hacen otra cosa que potenciar el apartado multimedia para hacer que, aunque no se juegue, sea perfecto para consumir multimedia.

Por 799 euros, se trata de un modelo apto para aquellas personas que estén buscando un rendimiento de gama alta con añadir extras tan interesantes como sus luces LED o sus funciones de ayuda en los videojuegos.