Adiós a jugar en el móvil: esta increíble consola compacta con aspecto retro y LEDs es ideal para llevar a cualquier parte

Ya sean las mejoras en pantalla, potencia o incluso conectividad, lo cierto es que las consolas portátiles pueden aprovechar muchas de las ventajas que llegan a los smartphones.

De hecho, lo cierto es que el mundo de consolas Android es bastante diverso y hay un gran número de alternativas de lo más interesantes.

Todo depende de qué es lo que se busque, puesto que hay opciones de gran tamaño similares a la Nintendo Switch, por eso también existen otros modelos más pequeños y perfectos para transportar a cualquier parte como si fueran el móvil.

Es precisamente lo que le sucede a la nueva Ayaneo Pocket Air Mini, la nueva consola portátil en miniatura que acaba de anunciar la popular compañía.

La presentación ha tenido la sorpresa del anuncio de la Pocket S Mini, que ya ha sido confirmada oficialmente y cuyo lanzamiento será en los primeros meses del próximo año.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de un modelo modesto y asequible para todos los públicos, por lo que no va a contar con un rendimiento a la altura de las mejores consolas del mercado.

Su procesador es un MediaTek G90T, y está acompañado de 2 o 3 GB de memoria RAM en función de la versión que se compre.

Su pantalla también es bastante pequeña, puesto que se trata de un panel LCD de 4,2 pulgadas, el tamaño justo para poder llevarla en el bolsillo a cualquier parte sin tener que preocuparse de coger una mochila o una bolsa.

Esta pantalla tiene formato 4:3, algo más cuadrado de los 16:9 que estamos acostumbrados a ver en los móviles Android. Esto hace que sea ideal para jugar a títulos retro lanzados hace bastantes años en este formato.

Ayaneo Pocket Air Mini

Según describe la propia compañía, se trata de una consola ideal con juegos de PS1, N64, Dreamcast y Sega Saturn.

Cuenta con un diseño de una sola pieza, que deja la pantalla en el centro y pone los mandos a los lados. Una disposición efectiva e ideal para la mayoría de gente.

Lo malo en cuanto al software viene porque esta consola con Android utiliza una versión de Android bastante antigua, concretamente Android 11, lo cual podría ser que con el paso de no muchos años perdiese la compatibilidad con algunas aplicaciones.

La Ayaneo Pocket Air Mini sale al mercado con oferta de lanzamiento por un precio que ronda los 58 euros al cambio para su versión más humilde, mientras que el modelo de 3 GB de RAM sube hasta los 67 euros, un precio muy competitivo para un modelo ideal para juegos retro.