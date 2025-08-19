Sony lleva el 'gaming' a otro nivel: auriculares para usar con todos tus dispositivos y periféricos profesionales

A la hora de jugar a videojuegos, ya sea en el ordenador, en el móvil o en una consola, siempre es necesario contar con buenos accesorios con los que completar la experiencia.

El audio es un elemento clave de muchos juegos, y ya sea en shooters online o en videojuegos de terror, se trata de un apartado que puede ser diferencial para tener la mejor experiencia.

Lo mismo sucede con el método de entrada que los usuarios elijan para jugar, puesto que si se hace mediante teclado y ratón, también es esencial elegir bien las herramientas para hacerlo.

El mercado está repleto de buenas alternativas si hablamos de dispositivos como auriculares, ratones y teclados y ahora se le suman varias nuevas alternativas que llegan de la mano de INZONE.

Se trata, como no podía ser de otra forma, de dispositivos orientados a los videojuegos y gracias a los cuales se van a poder disfrutar de una mejor experiencia.

Sorprendentemente, incluso hay unos interesantes auriculares gaming in-ear para aquellas personas que busquen la máxima comodidad, que no son un tipo de dispositivo muy habitual, que digamos.

INZONE H9 II

Sony ha lanzado estos INZONE H9 II como sus auriculares gaming insignia. Son los mejores del catálogo de la compañía, y tienen la calidad de sonido como su principal objetivo.

Para ello, utilizan el mismo diafragma que los Sony WH-1000XM6, los auriculares insignia de Sony, y que siempre se elogian como unos de los mejores del mercado.

Cuentan con cancelación activa de ruido, y la marca promete que ofrecen un sonido profesional ideal para disfrutar de cualquier tipo de videojuego.

INZONE H9 II

Sus botones para silenciar el micrófono, los LEDs y absolutamente cada detalle han sido cuidadosamente colocados con la colaboración de miembros de Fnatic, uno de los equipos de eSports más conocidos del mundo.

Tiene varios micrófonos para conseguir filtrar el sonido exterior y que solo se oiga la voz del usuario, algo para lo que usa también la IA.

Se conectan tanto por bluetooth como por un adaptador 2,4 GHz, por lo que se pueden usar con el móvil y con el PC, y además se puede hacer a la vez gracias a su conexión simultánea. Su precio será de 350 euros.

INZONE E9

En este caso, Sony ha presentado unos auriculares gaming, pensados específicamente para jugar, pero que no son de diadema, sino de botón.

Estos auriculares también han sido desarrollados contando con los comentarios de Fnatic, y cuentan con un diseño compacto que se ajusten perfectamente en el oído y hace que los usuarios puedan llevarlos a cualquier parte.

Cuenta con varios tipos de almohadilla y de diferentes tamaños, y son la primera estructura totalmente cerrada que ha creado Sony en unos auriculares in-ear.

INZONE E9

Tienen cancelación pasiva de ruido gracias a su forma, y es posible activar el sonido espacial 7.1 desde la app de gestión con la que se usará en el PC.

Una alternativa de lo más interesante para aquellas personas que no quieran unos auriculares grandes, y que prefieran apostar por este formato más transportable. En este caso, son una alternativa más barata, de 150 euros.

INZONE KBD-H75

En este caso se trata del primer teclado gaming de la compañía, el cual, en los primeros meses, únicamente estará disponible en la distribución inglesa, aunque no se descarta que la compañía lance una versión con la letra 'ñ' en el futuro.

Se trata de un teclado mecánico que cuenta con opciones bastante interesantes como la de rapid trigger, que sirve para modificar el comportamiento del teclado y que a la hora de jugar se pueda pulsar dos veces la misma tecla sin tener que levantar el dedo.

Su pulsación es suave y el sonido que hace no resulta estridente, de manera que los usuarios puedan disfrutar de sesiones de juego bastante largas con el dispositivo.

INZONE KBD-H75

Se trata de un teclado 75%, lo cual implica que no cuenta con teclado numérico en la parte derecha, además de ser bastante compacto, puesto que todas las letras están unas junto a otras, sin la habitual separación de la que disfrutan las teclas de dirección de la parte derecha.

Esto hace que sea un modelo compacto e ideal para transportar o para utilizar en un escritorio en el que hay que priorizar el aprovechamiento del espacio. Su precio es de 300 euros.

Está fabricado en aluminio y es posible personalizar su rueda de función para llevar a cabo tareas como modificar el volumen o incluso para utilizarlo como si fuera la rueda del ratón. Cuesta 300 euros.

INZONE Mouse-A

Para acompañar a este otro dispositivo, la compañía también ha anunciado un nuevo ratón ultra ligero pensado para aquellas personas que busquen la experiencia más fluida a la hora de jugar.

Este cuenta con una carcasa reforzada con microesferas de cristal hueco que permiten que tenga un peso de tan solo 48,4 g, pero que a la vez sea bastante estable.

Es inalámbrico, y su autonomía llega hasta las 90 horas. Su sensor es exclusivo de la marca y cuenta con una aceleración de hasta 30.000 ppp y una frecuencia de sondeo de hasta 8.000 Hz.

INZONE Mouse-A

Promete un rendimiento profesional, con una respuesta muy rápida a la hora de jugar y un diseño sobrio, pero que pone de manifiesto que todos los esfuerzos de la compañía han ido a parar al rendimiento. Su precio parte de los 180 euros.

Se trata de otro de los dispositivos para los que han contado con Fnatic. Cabe mencionar que la compañía también ha presentado dos nuevas alfombrillas para ratón, una pensada para conseguir mayor velocidad y otra para lograr una mayor precisión, por 60 euros y 100 euros, respectivamente.