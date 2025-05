Adiós a este increíble ordenador de Microsoft: la compañía deja de fabricarlo, aunque seguirá teniendo soporte

Además de encargarse del desarrollo y mantenimiento de Windows, Microsoft también cuenta con una potente división de hardware, por medio de la cual suele lanzar sus propios dispositivos al mercado, siendo estos, principalmente, ordenadores. Sin embargo, también cuenta con periféricos de mucha calidad, como su teclado inalámbrico con estilo minimalista.

Sus ordenadores portátiles Surface quizá son sus productos más reconocibles. Se trata de ordenadores portátiles compactos y pensados para la movilidad, pero sin dejar de lado la potencia, al más puro estilo de los MacBook de Apple. Además, siempre cuentan con las últimas novedades disponibles en el sistema operativo, como los últimos modelos, que forman parte de Copilot Plus PC.

A pesar de esto, a la compañía no parece temblarle el pulso a la hora de poner fin a un producto, y es precisamente lo que podría estar pasando ahora mismo con uno de sus ordenadores, que no llega a tener tres años en el mercado y que pronto dejará de estar disponible. Se trata del Microsoft Surface Laptop Studio 2, un modelo que llegó a principios de 2023.

Disponibilidad limitada

Este ordenador portátil habría llegado al final de su época. La compañía estadounidense habría dado orden de finalizar la producción del dispositivo. Esto hará que los comercios puedan seguir vendiéndolo, pero únicamente hasta que acaben con los ordenadores que tienen en stock, ya que no les llegarán más unidades de este modelo.

La compañía no ha ofrecido declaraciones al respecto, pero según The Verge, los minoristas oficiales de Microsoft sí que confirmaron que el suministro del dispositivo será limitado. Eso sí, eso no quiere decir que se vaya a quedar obsoleto, puesto que Microsoft continuará dando soporte al ordenador a través de las actualizaciones que le vayan llegando.

Todo esto ocurre en un momento en el que no se ha filtrado nada acerca de una posible renovación de este modelo, por lo que parece que esta familia de dispositivos acabaría con este Surface Laptop Studio 2. Aunque Microsoft seguiría apostando por su negocio de ordenadores portátiles, ya que lanzaría el Surface Laptop de 13 pulgadas y el Surface Pro de 12 pulgadas en las próximas semanas.

Este movimiento respondería a un deseo de la marca de simplificar su catálogo para hacerlo más claro y con opciones más definidas y diferenciadas, puesto que, ahora mismo, solo es posible encontrar en su web el Surface Laptop y Surface Laptop Pro.