Nothing lanza sus primeros auriculares de clip con CMF: así son los Clip Pro que cuestan menos de 80 euros en España

CMF, la marca de Nothing, ha presentado hoy los CMF Clip Pro, sus primeros auriculares open-ear de tipo clip.

Llegan con un diseño que busca ofrecer una experiencia de audio natural que permite no aislarse del exterior, al mismo tiempo que ofrece sonido inmersivo, funciones inteligentes para llamadas y prácticas para el día a día. Todo con el inconfundible lenguaje de diseño de CMF.

La compañía explica que combinan comodidad y calidad de sonido, porque son los principales retos de esta categoría. "Son tan ligeros que pueden llevarse durante todo el día, sin renunciar a un sonido detallado y equilibrado ni a las prestaciones que se esperan de unos auriculares inalámbricos de gama alta", explica la empresa.

Además, uno de sus principales argumentos para comprarlos es el precio, ya que se ponen a la venta por 79,95 euros.

Diseño: abierto y cómodo

Nothing explica que cada detalle de Clip Pro está pensado para ofrecer comodidad durante todo el día.

Es por ello que apuesta por tres puntos de sujeción que distribuyen la presión de manera uniforme por la oreja, en lugar de concentrarla en una única zona.

CMF Clip Pro CMF by Nothing

Este arco flexible en forma de C incorpora un núcleo de titanio que se adapta fácilmente a distintas formas de oreja. Además apuesta por "materiales suaves y agradables al tacto garantizan la comodidad incluso tras varias horas de uso".

Otro de los detalles clave es su peso, pues con 5,6 gramos por auricular apuesta por la ligereza para no quitarlo de la oreja.

Pensando además en el tiempo de uso dispone de hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga y hasta 32,5 horas de autonomía total con el estuche de carga. También cuenta con carga rápida de 10 minutos para proporcionar hasta 4 horas de reproducción.

Un elemento interesante del diseño es la incorporación del característico Smart Dial, integrado directamente en el estuche de carga.

Se trata de un control giratorio que permite ajustar el volumen, controlar la reproducción, responder llamadas y vincular dispositivos sin desbloquear el teléfono, facilitando un uso más rápido e intuitivo en el día a día.

Además, cada auricular incorpora además controles físicos que responden con precisión, incluso al hacer ejercicio o llevar guantes.

Sonido de alta calidad

Los Clip Pro incorporan un driver dinámico de 10,8 mm con doble imán, ajustado específicamente para ofrecer un sonido con cuerpo, graves potentes, voces claras y agudos nítidos.

Para compensar la pérdida natural de graves propia de los auriculares abiertos, CMF ha desarrollado la tecnología Ultra Bass, que refuerza de forma inteligente las frecuencias bajas y, al mismo tiempo, reduce la distorsión en los agudos, logrando un sonido más equilibrado y envolvente.

CMF Clip Pro CMF by Nothing

Igualmente cuentan con certificación Hi-Res Audio y es compatible con los códecs LDAC, AAC y SBC, lo que permite una transmisión inalámbrica de mayor calidad en dispositivos compatibles.

Si importante es la música, también lo es la capacidad de hacer llamadas.

Los tres colores de los CMF Clip Pro CMF by Nothing

Combinan la tecnología Clear Voice, impulsada por VPU, con un sistema de cuatro micrófonos HD que separa en tiempo real la voz del usuario del ruido ambiente. "De este modo, permite mantener conversaciones nítidas incluso en calles concurridas, cafeterías con mucho ruido, oficinas o espacios exteriores con viento", explica la empresa.

Además, cuenta con el sistema Sound Seal que reduce las fugas de sonido gestionando de forma inteligente las frecuencias medias y altas, para evitar que quienes están cerca escuchen las conversaciones o la música. Esta función puede personalizarse desde la aplicación Nothing X, con ajustes específicos.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y la disponibilidad, aunque se han presentado hoy, habrá que esperar para poder probarlos en España.

Los CMF Clip Pro estarán disponibles en tres colores —Dark Grey, Light Grey y Coral— por 79,95 euros, eso sí en Europa, se pueden reservar desde el 1 de septiembre en nothing.tech y comercios seleccionados, y los envíos se iniciarán el 7 de septiembre.