Es oficial: Nothing presentará los nuevos auriculares Ear (3a) el 7 de julio junto a su esperado móvil barato Phone (4b)

El Phone (4b) no llegará solo. Nothing ha anunciado que lanzará unos nuevos auriculares denominados Ear (3a) el mismo 7 de julio a las 12:00 horas de España.

Poco se conoce de este nuevo dispositivo de audio pero, al igual que sucedió con los Ear (a), se estima que sea una versión más asequible de los Ear (3) que la compañía lanzó a finales de año.

La única pista que la compañía ha dado en torno a estos nuevos auriculares es que llegará en cuatro colores diferentes: blanco, negro, amarillo y rosa, las mismas tonalidades con los que sacó al mercado los Headphone (a), sus auriculares de diadema más baratos.

Se espera que la llegada de color en este dispositivo alcance el mismo nivel de diseño que los modelos (a), es decir, haciendo hincapié en líneas icónicas y únicas del sector, así como el uso de terminaciones transparentes que se han convertido en seña de identidad de la empresa.

También transparente será el módulo de cámara del Phone (4b).

Nothing Phone (4b) Nothing

Después de que la compañía haya confirmado el diseño del smartphone, y que usará un procesador Snapdragon de Qualcomm, Nothing ha comentado que "Nos encanta la transparencia. Por eso, el módulo de cámara transparente de Phone (4a) Pro también llega a Phone (4b). Además, está más integrado en el cuerpo del teléfono, para que no se enganche al sacarlo del bolsillo".

Otro de los detalles que la empresa ha adelantado del teléfono es su nuevo diseño unibody que calca al modelo de gama media alta lanzado en el primer trimestre del año.

"Phone (4a) Pro estrenó nuestro primer diseño unibody. En Phone (4b) lo hemos llevado un paso más allá: es resistente, suave al tacto y se siente genial en la mano".

Asimismo, el Phone (4b) heredará el diseño de la interfaz Glyph del Phone (4a): la barra de iluminación.

"Podrás ver en la parte trasera de tu teléfono el estado de tus pedidos, mensajes de mamá o la hora de llegada de tu coche", explica la empresa.

En cualquier caso, para conocer a fondo todas las novedades que prepara Nothing habrá que esperar a la próxima semana cuando desvelará todas sus novedades.