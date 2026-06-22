El nuevo Fire TV Stick HD llega a España para el Amazon Prime Day: más compacto y nueva interfaz por menos de 50 €

Amazon acaba de lanzar en España el Fire TV Stick HD, su dispositivo de televisión más compacto y capaz, después de haberlo presentado el pasado mes de abril.

Lo hace justo a tiempo para el Amazon Prime Day que se celebra del 23 al 26 de junio, aunque llega sin rebaja debido a que su precio parte de 49,99 €.

Este nuevo stick ambiciona con espolear las posibilidades que el usuario tiene frente al televisor con más aplicaciones de consumo de contenido, potencia para gaming y una interfaz más personalizada. Asimismo, apuesta por una renovación en el diseño siendo el más compacto de la familia, y permitiendo disponer de pleno rendimiento sin necesitar estar enchufado a la corriente eléctrica ya que bastará con el USB del televisor —además del HDMI—.

Su diseño es aproximadamente un 30% más pequeño que el stick HD de la generación anterior y está pensado para que quepa fácilmente detrás del televisor pero también para que el usuario se lo pueda llevar de viaje y conectarlo en el televisor del hotel o del apartamento donde se vaya de vacaciones. Una forma de trasladar la experiencia sin importar donde esté: será enchufar y conectar a internet.

Además del tamaño ofrece mejoras importantes con respecto al rendimiento de los modelos HD anteriores. Ahora es un 30% más rápido de media, lo que permite tener una mayor agilidad y experiencia de uso en aplicaciones y en como el stick se relaciona en el día a día dentro del ecosistema.

Precisamente buscando mejorar la experiencia, Amazon ha rediseñado por completo la interfaz. Ahora está más pulida, más rápida y mejor organizada.

Se han incorporado nuevas categorías que permiten encontrar con mayor facilidad películas, series, noticias, contenido en directo y deportes, reuniendo en un solo lugar los contenidos de los distintos servicios de streaming que utiliza el usuario. Esta actualización no es exclusiva para este stick, sino que también llega a modelos anteriores a través de una actualización gratuita.

Fire TV Stick HD Chema Flores Londres (Reino Unido)

Coincidiendo con el Mundial de fútbol de la FIFA, los clientes de Fire TV también podrán mantenerse al día con sus equipos favoritos gracias a un centro dedicado al fútbol, que ofrece información sobre dónde se jugará los próximos partidos y permite acceder directamente a los eventos en directo a través de los diferentes proveedores disponibles dentro del ecosistema de apps del dispositivo.

Eso sí, uno de los grandes cambios de este nuevo Fire TV es la imposibilidad de descargar e instalar apps de terceros, apps externas y apps de fuentes desconocidas, como sí sucedía con los modelos anteriores. "Solo es posible descargar apps de fuentes verificadas disponibles en la Appstore de Amazon de Fire TV", explica la compañía.