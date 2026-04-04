Qué son los "Mini Kindle", los lectores de libros que se han puesto de moda en TikTok pero que no deberías comprar

El Kindle de Amazon sigue siendo el lector de libros electrónicos más popular en España, pero cada vez tiene más competencia de otras marcas; mucha gente incluso usa su smartphone para leer libros gracias a varias apps.

En las últimas semanas, ha aparecido una nueva alternativa que promete mucho y que se ha vuelto viral en ciertos círculos y comunidades amantes de los libros como BookTok en TikTok, pero que deberíamos evitar a toda costa.

Estos dispositivos han recibido el nombre de "Mini Kindle" o "Mini Kindle Pods", y pese a eso, no tienen nada que ver con los Kindle ni con Amazon; esa es la primera pista de que las cuentas que están publicitando estos productos no son del todo honestas, y no es la única.

En los vídeos se muestra cómo estos dispositivos usan la app oficial de Kindle, pero en realidad esa app se puede descargar a cualquier dispositivo Android a través de la Play Store y no significa que hayan sido aprobados o fabricados por Amazon.

A eso hay que sumar que algunos vídeos publicados en TikTok dan a entender que estos dispositivos se venden en grandes tiendas como Barnes & Nobles u otras librerías conocidas, mostrando una de las tiendas, cuando en realidad eso no es cierto y se están aprovechando de estos nombres conocidos.

En los vídeos virales se muestra que estos pequeños dispositivos tienen una pantalla táctil a todo color, una importante diferencia respecto a las pantallas de tinta electrónica de los Kindle y otros lectores de libros. Además, usan una interfaz muy familiar para cualquier lector de El Androide Libre, una versión antigua de Android.

Estos "Mini Kindle" o "Mini Kindle Pods" como también son compartidos no son Kindles reales, sino viejos dispositivos Android que estos vendedores están intentando revender a elevados precios como lectores de libros electrónicos.

El diseño, una copia del iPod Touch con pantalla táctil, y la interfaz de Android nos dice que estos dispositivos posiblemente fueron fabricados hace diez años o más y vendidos inicialmente como reproductores MP3 y de vídeo.

Por lo tanto, son aparatos obsoletos que nadie debería usar hoy en día por muchas razones. Para empezar, la versión de Android que usan es demasiado vieja y ya no está soportada por Google, por lo que ya no recibe actualizaciones de seguridad, así que puede ser hackeado fácilmente por un atacante.

Segundo, estos dispositivos tienen un 'hardware' que ya era de gama baja cuando fueron lanzados y que hoy en día es completamente insuficiente para hacer cualquier cosa, y la mayoría de las apps y juegos no funcionarán.

Pero sobre todo, lo más insultante de este producto es el precio. Los propietarios de las cuentas de TikTok enlazan a tiendas que venden estos "Mini Kindle" por 80 dólares y el precio equivalente en euros, lo cual es una barbaridad para unos dispositivos que probablemente estaban criando polvo en un almacén en China desde hace una década.

Teniendo en cuenta que el Kindle más barato cuesta 119 euros en Amazon, con hardware actualizado y soporte oficial de Amazon, realmente no merece la pena pagar por uno de estos dispositivos. De hecho, la experiencia probablemente será mucho mejor en nuestro propio móvil simplemente descargando la app de Kindle.