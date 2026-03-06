Samsung adelanta cómo serán sus gafas inteligentes y por qué serán un éxito: "vamos a tener nuevas experiencias"

No es ningún secreto que Samsung está trabajando en unas gafas inteligentes; la propia compañía así lo confirmó el año pasado, pero sin dar muchos detalles. Ahora, una entrevista de la CNBC con Jay Kim, vicepresidente ejecutivo de Samsung, revela más información.

Aunque Kim se ha mostrado receloso de dar demasiados datos sobre este nuevo tipo de producto, el ejecutivo sí que ha confirmado algunos de los rumores que ya circulaban, además de explicar cómo este dispositivo encajará con otros productos de Samsung.

Por una parte, no hay sorpresas cuando Kim confirma que las gafas de Samsung tendrán una cámara integrada al nivel de los ojos, por lo que será ideal para grabar vídeos desde nuestra perspectiva, similar a lo que ya hacen las Meta Ray-Ban.

De la misma manera, las gafas de Samsung se conectarán a nuestro smartphone para que este se encargue de procesar la información recibida de la cámara; tendremos que seguir llevando el móvil encima, ya que la tecnología aún no ha alcanzado el nivel necesario.

Aun así, Kim es muy optimista con las gafas inteligentes y cree que van a ser muy atractivas para el consumidor medio, más que los visores de realidad aumentada como el Galaxy XR presentado el año pasado por Samsung.

Pese a la llegada de gafas inteligentes, Kim cree que el Galaxy XR seguirá estando presente, pero no a escala masiva; en cambio, las gafas inteligentes tienen el potencial de ser el dispositivo de inteligencia artificial que todo el mundo está esperando.

Gafas inteligentes de Google con Android XR Chema Flores El Androide Libre

Eso es porque las gafas "están cerca de nuestros ojos, cerca de nuestros oídos, cerca de nuestra boca" lo que permitirá ofrecer "experiencias agénticas"; Kim se refiere a los agentes de IA, aplicaciones que son capaces de ejecutar tareas de manera autónoma y sin la implicación del usuario.

De esta manera, podríamos pedir a nuestras gafas inteligentes que hagan algo, y los agentes se encargarían de decidir los pasos a seguir y ejecutarlos sin que tengamos que explicarlo al detalle como es necesario con los 'chatbots' actuales.

De hecho, Kim asegura que las cosas que los usuarios antes hacían en sus móviles y ordenadores ahora se harán en otros dispositivos como las gafas inteligentes; eso es porque las gafas sabrán lo que estamos mirando, y esa información puede ser usada para procesar la petición y ofrecer "mucha información".

Kim compara el estado actual de las gafas inteligentes con los primeros smartphones, cuando había pocas apps disponibles, "pero cuando llegas a 200, 1.000 apps, es cuando vamos a empezar a ver que estas gafas mejoran con el paso del tiempo y confirme nuevos agentes son desarrollados".

Kim no ha aclarado exactamente cuándo Samsung lanzará sus gafas inteligentes, sólo adelantando que el objetivo es "tener algo para este año".