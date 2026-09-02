Google mejora tu Android con 5 grandes novedades, incluyendo una para usar el móvil en el coche mejor que nunca

La nueva función de Android para evitar mareos en el coche Google El Androide Libre

Los Android Drop se han convertido en una nueva tradición para los usuarios, una manera de recibir nuevas funciones y características sin necesidad de esperar a una nueva versión del sistema operativo.

Para este mes de septiembre, las novedades son muy jugosas y pueden ser de gran ayuda para nuestro día a día, especialmente si usamos Gemini y otros servicios de Google.

Un buen ejemplo es una nueva función que permite pedir a Gemini que recuerde la posición de nuestros objetos importantes, sin necesidad de ponerles un dispositivo rastreador como un tag.

Para ello, Gemini guardará el objeto en Find Hub, el servicio de localización que permite encontrar nuestro móvil perdido y objetos con rastreadores; una vez almacenada esta localización, podremos usar la app Localizador en nuestro móvil para recordar dónde pusimos el objeto.

Un ejemplo es "Hey Google, recuerda en Find Hub que he puesto mi pasaporte en la mesilla de noche", con la opción de incluir una fotografía del sitio. También podremos preguntar a Gemini dónde hemos dejado el objeto y que muestre una lista de objetos guardados.

La segunda novedad es muy interesante si nos gusta usar el móvil mientras vamos de pasajeros en un coche, pero nos mareamos por los movimientos del vehículo.

Una nueva función llamada Motion Assist se podrá activar desde la configuración rápida, que añade una capa de burbujas flotantes en la pantalla que se mueven al mismo tiempo que el coche.

La nueva función de Android para evitar mareos en el coche Google El Androide Libre

De esta manera, nuestro cerebro tendrá una referencia para el movimiento y eso nos puede ayudar a evitar mareos.

Continuando con Gemini, ahora podemos usar Gemini Live y la cámara del dispositivo para escuchar descripciones de lo que estamos mirando.

Es una función diseñada para personas ciegas o con problemas de visión, y permite leer etiquetas en envases, pedir en un restaurante mirando el menú o identificar objetos.

Google Keep también se ha actualizado, con la posibilidad de compartir y actualizar listas y notas dentro de los chats; de esta manera, por ejemplo, podemos hacer que toda la familia ayude a hacer la lista de la compra.

Por el momento, esta función está disponible únicamente en la app de Mensajes de Google, donde aparecerá un nuevo botón para crear listas o notas.

Por último, otra novedad de Mensajes de Google es la posibilidad de personalizar cada chat por separado, con su propio fondo de pantalla y colores; podemos usar nuestra propia foto y automáticamente el tema cambiará para usar esos colores, o modificarlos por nuestra cuenta.