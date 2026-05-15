Tu Samsung te podrá ayudar a pagar menos por el seguro de tu coche con esta nueva función que se estrena en OneUI 9

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que subirse al coche significaba desconectar. El habitáculo era para muchos último reducto de libertad donde uno podía permitirse un frenazo a destiempo o una aceleración algo más alegre de lo habitual sin que nadie, más allá del propio motor, tomara nota.

Pero ese tiempo ha muerto. La tecnología, en su afán incansable por cuantificar cada milímetro de nuestra existencia, ha decidido que ahora le toca el turno a nuestra pericia al volante.

La noticia ha saltado con la llegada de la beta de One UI 9, la capa de personalización que Samsung está cocinando para el estreno en su buque insignia, el Galaxy S26.

Entre las novedades que suelen acompañar a estas actualizaciones, como iconos más redondeados o transiciones más fluidas, se ha colado un invitado inesperado, una función llamada Driving Insights.

Esta app, sobre el papel, nace para ayudarnos, pero en la práctica supone colocar un examinador invisible y constante en el salpicadero de nuestro vehículo.

El concepto no es estrictamente nuevo. Las aseguradoras llevan años intentando que instalemos dispositivos en el puerto OBD de nuestros coches para monitorizar nuestros hábitos a cambio de una rebaja en la prima. Lo que cambia ahora es la integración y la escala.

Ya no necesitas un aparato externo ni un contrato específico. Es tu propio teléfono, ese objeto que nunca dejas atrás, el que utilizará su arsenal de sensores, como giroscopios, acelerómetros y GPS, para dictaminar si eres un conductor ejemplar o un peligro público.

Interfaz de la app en One UI 9 El Androide Libre

Samsung Driving Insights funciona de manera silenciosa. Se activa automáticamente cuando detecta que el teléfono se ha conectado al Bluetooth del coche o a Android Auto. A partir de ese momento, el terminal empieza a recopilar datos.

Analiza la velocidad media, registra las velocidades máximas y, lo que es más llamativo, evalúa la brusquedad de las frenadas y la suavidad con la que se trazan las curvas. Al final del trayecto, o al término de la semana, el sistema te entrega un boletín de notas generado por inteligencia artificial.

La aplicación permite configurar geovallas, algo extremadamente útil si dejas el coche en un taller o si quieres asegurarte de que tu hijo adolescente no se sale de la ruta pactada. También mejora la eficiencia energética y de cómo una conducción más suave ayuda a preservar la mecánica y el medio ambiente.

El verdadero elefante en la habitación es el uso de estos datos por parte de terceros. Samsung deja caer que esta información podría servir para reducir el coste de los seguros. Si conduces bien, pagas menos.

Pero muchos usuarios tendrán dudas. ¿Qué pasará cuando un frenazo de emergencia para evitar un atropello sea interpretado por la IA como una conducción agresiva?

La idea que propone Samsung es interesante, y si además de mayor seguridad en las carreteras nos ahorramos dinero en los seguros, bienvenida sea. Con todo, aún hablamos de una función en fase beta y no sabemos cómo se implementará en las compañías de seguro de los diferentes países.