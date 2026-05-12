Android cambia para siempre: Gemini ahora tomará el control de tu móvil automatizando tareas y usando apps por ti

Android cambia tal y como lo conoces. Google ha anunciado que su inteligencia artificial pasará a tomar el control de tu teléfono: llega Gemini Intelligence.

La idea de Google es acelerar una transición en la que la experiencia sea mucho más proactiva, con una nueva capa de funciones en las que el teléfono no sólo responda órdenes, sino que sea capaz de ejecutar tareas completas entre aplicaciones, interpretar lo que aparece en pantalla y ahorrar pasos al usuario entendiendo su contexto.

Es que el teléfono sea mucho más que inteligente y evolucionar el concepto de asistente. Gemini Intelligence llega a colarse en tu día a día con la aspiración de encargarse de la parte rutinaria para que el usuario solo intervenga al principio y al final del proceso. Es una visión agéntica del sistema operativo, con la ambición de que sea fácil y asequible para todos los usuarios.

El anuncio se ha dado en The Android Show, su evento de novedades en torno al sistema operativo —y que precede a su evento de desarrolladores Google I/O—. Al tiempo, ha adelantado que el despliegue comenzará este verano en los móviles Samsung Galaxy y Pixel más recientes, con expansión posterior a otros dispositivos del ecosistema y marcas.

Además de Gemini Intelligence, la compañía también ha anunciado automatizaciones para Chrome, la posibilidad de crear widgets personalizados, mejores optimizaciones para Instagram, una nueva categoría de portátiles denominados Googlebook, mejoras en Android Auto y un completo rediseño visual denominado Material 3 Expressive que se acerca al Liquid Glass de Apple.

Gemini hará tareas por ti

El anuncio más ambicioso de todas las novedades de Google, es sin duda Gemini Intelligence. Entiende el sistema operativo como un elemento inteligente y lleva las automatizaciones a un nuevo nivel. Con la gran ventaja de que promete que la fricción para aprender a usarlo es ninguna: bastará con un comando.

La clave aquí no está en que la IA entienda la orden, sino que comprenda también el contexto y será capaz de dar salto en varias apps para hacer todo por ti. Este contexto no sólo lo saca de lo que sabe de ti, de tus cuentas y aplicaciones conectadas o de lo que le pides, sino que podrá actuar con lo que ve en la pantalla o en una imagen.

Como ejemplo, si tenemos una nota con la lista de productos le podremos decir que nos haga la compra, pedirle que nos haga un viaje o pedir un taxi para una ubicación a la que hemos hecho referencia en mensajes. No habrá que ser específicos, bastará tratar a Gemini con naturalidad.

Android con Gemini Intelligence

Aunque llegará en un primer momento a los teléfonos Pixel 10 y Galaxy S26, de momento se desconoce cómo será el despliegue por mercados y con qué aplicaciones será disponible, para conocer así la magnitud de esta nueva dinámica. Eso sí, ha adelantado que llegará más dispositivos como coches, relojes, gafas y portátiles a lo largo del año.

Un detalle interesante que Google explica, es que el proceso puede seguirse en tiempo real. En tanto en cuanto busca que estas automatizaciones dispongan de la confianza necesaria para dejarse llevar por ellas por completo.

Chrome abraza Gemini

Otro de los puntos clave que Google va a cambiar es su navegador Chrome para móviles. Gemini en Chrome llegará a Android como un asistente total capaz de investigar, resumir y comparar las distintas informaciones de páginas web. Un cambio radical a cómo navegamos por el móvil buscando la automatización total de mano de la IA.

Precisamente una de las tareas que cambiará Gemini es también una de las más tediosas cuando navegamos: rellenar formularios. Google evoluciona el clásico autocompletar para que deje de ser una base de datos de nombres, correos o contraseñas y pasa a apoyarse en lo que ha denominado en la conocida como Inteligencia Personal de Gemini.

La idea es usar esta información personalizada que la compañía tiene de nosotros, para rellenar formularios en aplicaciones conectadas.

Seguridad de Gemini Intelligence

Google recalca que esta función no es de uso obligatorio, y que se podrá desactivar desde los ajustes.

En paralelo, el teclado Gboard también se actualiza pensando tanto en el navegador como en el uso en aplicaciones de mensajería. Con la función Rambler podemos convertir los mensajes de voz en texto más limpio y usable.

No sólo transcribe lo que decimos, sino que reordena las frases para tener sentido, así como elimina repeticiones y muletillas, siendo capaz incluso de detectar varios idiomas —y diferenciarlos— en la misma grabación.

Crea tu propio widget

Los widgets son un elemento icónico de Android. Y, aunque han llegado a otros sistemas operativos, es en el sistema móvil de Google donde cobraron sentido y se identificaron; ahora van un paso más allá.

Con Create My Widget, Google plantea una funcionalidad que —usando IA— permite crear widgets personalizados con lenguaje natural. La idea es sencilla, pedirle al sistema qué es lo que queremos exactamente en un widget. Puede ser desde recetas semanales a un panel del tiempo que muestre exactamente las franjas horarias que queremos.

Google explica que no sólo busca la productividad sino que el usuario vaya directamente a la información que busca y pase menos tiempo relacionándose con el smartphone.

Crear Widgets con Android

Precisamente buscando este menor uso del teléfono Google ha renovado Android, también ha renovado la interfaz. Se trata de una evolución del lenguaje visual apoyada en Material 3 Expressive.

Según Google, esta capa de diseño busca no solo un acabado más atractivo, sino también reducir distracciones y centrar la atención en la tarea principal mediante animaciones con propósito, aunque presenta ligeras transparencias que recuerdan a iOS.

En cualquier caso evoca a sencillez, busca claridad y limpieza. Elementos con los que Google quiere reforzar su sistema

¿Y la privacidad?

Esta nueva ambición de Google con Android tiene un punto crítico: la privacidad y el uso de los datos. Y es que se cumple la máxima de que cuanta más información personal le damos a la IA más puede hacer por el usuario. Sin embargo, la compañía de Mountain View no quiere que esto sea un problema.

Privacidad Gemini Intelligence

Sostiene que Gemini Intelligence se apoya en tres principios: control explícito del usuario, protección integral de los datos y transparencia operativa. Es decir, que el usuario tiene el control para activar o desactivar y dependerá de sus permisos y confirmaciones.

Además, también dispone de varios escudos, entre ellos Private Compute Core, Private AI Compute y protected KVM, así como promete indicadores claros en tiempo real cuando Gemini esté actuando.