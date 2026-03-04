Google quiere que le digas adiós a tu ordenador: los Pixel ganan un modo escritorio, personalización y más

Un Pixel conectado a un monitor externo con el nuevo modo de escritorio Google El Androide Libre

El Pixel Drop de marzo puede ser uno de los más importantes de la historia reciente de Android. Ya hemos visto cómo ha cambiado la agenda de contactos de Android, además de revolucionar los pagos con el Pixel Watch, pero eso es solo la punta del iceberg.

Y es que el Pixel Drop llega de la mano de Android 16 QPR3, la nueva actualización del sistema que trae una importante novedad que puede cambiar la manera en la que usamos nuestro móvil para siempre: el nuevo modo de escritorio.

La idea es muy simple: lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro móvil Pixel a una pantalla externa, como un monitor o un televisor, a través de la conexión USB-C, ya sea de manera directa como ya permiten algunos monitores, o con un adaptador.

Entonces, en la pantalla grande aparecerá una nueva interfaz de escritorio para controlar nuestro Pixel; no se trata simplemente de la interfaz de Android estirada, sino que ha recibido una clara inspiración de ChromeOS y de Windows.

No en vano, una vez que conectemos un conjunto de teclado y ratón por Bluetooth a nuestro Pixel, la experiencia es muy parecida a la de un ordenador convencional, con una barra de tareas inferior con las apps abiertas, un menú inicio desde el que abrir nuevas apps, y un escritorio.

El nuevo escritorio de Android permite usar apps en ventanas flotantes, que podemos redimensionar, poner una encima de la otra, o dividir en el espacio disponible en la pantalla, justo como podemos hacer en sistemas como Windows y macOS.

Un detalle muy importante es que el escritorio de Android funciona de manera independiente a la pantalla de nuestro móvil; podemos estar trabajando en el escritorio y al mismo tiempo, responder a una llamada de teléfono o enviar un mensaje.

Una tablet Android conectada a un monitor externo permite mover ventanas de uno a otro Google El Androide Libre

Google también ha adelantado que en tablets, el modo de escritorio funciona como un monitor externo, ampliando el escritorio y permitiendo mover el cursor entre ambas pantallas.

Por el momento, solo los smartphones Google Pixel a partir del Pixel 8 tienen acceso a esta versión de escritorio de Android, pero esta será la base de Google para invadir el sector de los ordenadores.

El nuevo Aluminum OS es el nuevo sistema operativo basado en Android de Google, que adopta muchos de los elementos de ChromeOS y que será usado en los ordenadores que sustituirán a los Chromebooks; este modo de escritorio es un adelanto de esto.

Más personalización

Otra novedad del Pixel Drop de marzo que llama mucho la atención es la nueva opción de personalizar los iconos de nuestra pantalla de inicio.

Nuevos iconos personalizados con IA de Android Google El Androide Libre

En efecto, ahora podemos cambiar el estilo de los iconos a nuestro gusto, aunque estamos limitados a cinco estilos generados por inteligencia artificial, como un estilo dorado y otro que hace que los iconos parezcan caramelos.

Google también ha lanzado funciones que ya había adelantado previamente, como la nueva beta de la app de Gemini que permite realizar una lista de funciones en segundo plano; por ejemplo, podemos pedirle que haga nuestra lista de la compra o un pedido en una app de envío a domicilio basándose en el contenido de un chat con la familia.

Google también ha confirmado el lanzamiento de Now Playing como una app independiente que ahora cuenta con más funciones para descubrir nuevas canciones, así como mejoras en el widget "De un vistazo" con más información útil.

Por último, Google ha anunciado el lanzamiento de la detección de estafas en España, que usa inteligencia artificial para reconocer patrones similares a los usados en estafas conocidas y nos muestra una alerta cuando la conversación se vuelva sospechosa.