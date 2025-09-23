Xiaomi anuncia fechas y nuevos modelos compatibles con HyperOS 3, su sistema operativo sobre Android 16

Hace dos años Xiaomi anunció uno de los mayores cambios que hemos visto en la empresa: el paso de MIUI a HyperOS.

Este nuevo sistema operativo inauguraba una etapa más global de la empresa, una en la que su ecosistema tendría incluso más relevancia. No en vano hasta sus coches corren ahora este sistema.

A finales del mes de agosto la compañía anunció la llegada de la beta de HyperOS 3, la nueva versión del sistema, y una primera lista de móviles compatibles.

Ahora la empresa ha confirmado la llegada, con fechas, de la versión estable de este sistema a decenas de móviles y también algunas tablets.

Como siempre, las actualizaciones se dan primero en su país natal, China, y semanas o pocos meses después deberíamos verlas llegar a España y resto de mercados internacionales.

La primera oleada llegará el 15 de octubre, es decir, en menos de un mes, y afectará a los Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K80 Pro y Redmi K80 Extreme Edition.



Cabe destacar que los nuevos Xiaomi 17 Series, que se anunciarán esta misma semana, ya llevarán de serie esta versión, por lo que no tendrán que actualizar.

El Xiaomi 15 Ultra será uno de los primeros en actualizar Chema Flores El Androide Libre

La segunda oleada llegará el 31 de octubre, y hará que muchos modelos más se actualicen. En concreto los Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Civi 5 Pro, Xiaomi Tablet 7 Ultra, Xiaomi Tablet 7S Pro 12.5, Xiaomi Tablet 7 Pro, Xiaomi Tablet 7, Redmi K80, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Turbo 4 y Redmi K Pad.

También llegarán a televisores, como las Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series, Xiaomi TV S Pro Mini LED series, Xiaomi TV S Mini LED 2025 series y a relojes inteligentes como los Xiaomi Watch S4 series.



El 15 de noviembre la OTA llegará a los Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, Xiaomi 14, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi Civi 4 Pro, Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Extreme Edition, Redmi K70, Redmi K70E y Redmi Pad 2.



El 30 de noviembre llegará a tres productos que no son móviles, las Redmi TV X 2025 Series, las Redmi Display G Pro 27U y la Xiaomi Band 10.

Xiaomi 13 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Antes de que acabe el año, en diciembre, se actualizarán los Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi Tablet 6 Pro, Xiaomi Tablet 6 Max 14, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Extreme Edition, Redmi K60, Redmi Turbo 3, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13R Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R, Redmi Watch 5, Redmi Watch 5 eSIM, Xiaomi Band 9 Pro y Xiaomi Band 9.



Por último, en enero de 2026, la actualización llegará a los últimos dispositivos compatibles, que son los Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi Civi 3, Xiaomi Civi 2, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi Note 15R, Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro, Redmi 14C, Redmi 14R 5G, Xiaomi TV S Mini LED series, Redmi TV MAX 2025 series, Redmi Smart TV A Pro Series y Redmi Smart TV A 2025 Series.