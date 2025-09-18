One UI 8 ya disponible para su descarga en España: todas las novedades y cómo actualizar tu móvil o tablet Samsung

Samsung es una marca que se caracteriza por darle un gran cuidado al software de sus móviles y tablets en España, y con su capa de personalización, One UI, le da a sus dispositivos una gran versatilidad.

Hace unos días, la compañía anunció el lanzamiento de One UI 8, la última versión de la capa que ya está disponible para muchos smartphones de la compañía.

Este lanzamiento está basado en Android 16, la última versión también del sistema operativo de Google, y gracias a esto cuenta con grandes novedades en materia de funciones.

En la versión beta de esta actualización ya se han podido ver grandes cambios en el diseño, igual que en la Now Bar y en otros apartados del software.

Ahora, esta función ya está disponible en España de forma oficial, y los móviles compatibles ya pueden comenzar a descargar e instalar esta actualización.

Los smartphones que están recibiendo One UI 8 en España ahora mismo son la gama alta más reciente de la compañía, con el Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra, por lo que, si tienes uno de ellos, podrás actualizar desde ya.

Para ello, solo será necesario abrir la aplicación de Ajustes y navegar hasta el apartado de Actualización de Software, donde debería aparecer esta nueva versión del sistema, que llega con Android 16.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre ya hemos podido actualizar un Samsung Galaxy S25 Ultra, y las novedades que aparecen en este son muchas de las que ya hemos visto en los plegables de la compañía con One UI 8.

Por ejemplo, Galaxy AI se actualiza con la función de borrador de audio, para poder reducir automáticamente los sonidos de fondo al editar un vídeo; también con Estudio de retratos, para mejorar este apartado de la cámara y aplicar sus efectos a las fotos de personas y mascotas.

Novedades One UI 8

Integra también nuevos estilos en la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio, así como una función para realizar anotaciones rápidas en documentos o para poder abrir de forma cómoda una calculadora científica.

Algunas de sus aplicaciones nativas, como Samsung Health, también reciben novedades, como por ejemplo su nuevo entrenador de carrera o su monitor de horas de sueño, que también ofrecerá diferentes consejos para tener mejores rutinas de sueño.