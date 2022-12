Esta es la lista de móviles Motorola que recibirán Android 13, comprueba si está el tuyo

El nuevo Android 13 continúa expandiéndose por todos los smartphones modernos. A estas alturas, ya podemos decir que se trata de una de las mejores actualizaciones de la historia del sistema, al menos en lo que respecta a la cantidad de dispositivos actualizados.

La mayoría de marcas ya ha iniciado el proceso de actualización, o ha anunciado sus planes. Ahora le toca el turno a Motorola, que este año realizó lanzamientos muy importantes que serán los primeros que recibirán Android 13, pero no los únicos.

Lista de móviles Motorola con Android 13

La lista de los dispositivos que se actualizarán es la siguiente:

Motorola Razr 2022

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge Plus 2022

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30

Motorola Edge 2022

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 2021

Motorola Edge 20 Lite

Moto G Stylus 5G 2022

Moto G 5G

Moto G82 5G

Moto G72

Moto G62 5G

Moto G52

Moto G42

Moto G32

Como vemos, muchos de los móviles de la lista fueron lanzados este mismo año, lo cual es comprensible; como también lo es que muchos sean de gama alta, ya que esos suelen ser usados por entusiastas que suelen tener prioridad en este tipo de cambios.

Sin embargo, también hay varios modelos de años anteriores y que apuntan a precios más bajos. En ese sentido, tal vez el más llamativo es el Moto G 32, que cuesta menos de 200 euros pero que recibirá la actualización a Android 13. En cambio, otros dispositivos recientes como el Moto G22 lanzado hace apenas unos meses no aparece en la lista.

Hay que aclarar que esta no es la lista definitiva; es decir, es muy posible que en los próximos meses se anuncien más dispositivos. Esta es sólo la lista inicial que, de hecho, ya ha sido ampliada; inicialmente sólo había 10 dispositivos, mientras que ahora hay 20. No sabemos cuáles son los planes de Motorola para el soporte de dispositivos más antiguos, la que es tal vez la pata coja de la compañía.

Otro aspecto criticable es que esta lista no indica cuándo llegará esta actualización a cada dispositivo. Motorola no ha aclarado si ya ha iniciado el proceso de actualización, o si llegará a lo largo de las próximas semanas o meses. El único indicador es que “algunos de estos dispositivos” podrían recibir la actualización OTA a principios de 2023, pero eso es literalmente dentro de tres semanas, así que esas palabras no ayudan mucho.

Es evidente que Motorola tiene que ponerse al día, ya que otras compañías como Samsung han explicado con gran detalle los plazos y dispositivos que recibirán Android 13. Las cosas están cambiando en Android. No es sólo que las actualizaciones lleguen más rápido, las compañías también ofrecen una mayor transparencia y contacto con sus usuarios.

