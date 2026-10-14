WhatsApp va a cambiar para siempre: ya está probando una función que permite programar mensajes de texto, fotos y vídeos

WhatsApp sigue probando nuevas funciones que prometen mejorar la experiencia de uso. Si recientemente se descubrió que la app tiene en marcha una nueva pestaña para ver quién está conectado, ahora trabaja en la programación de mensajes.

Según ha revelado el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp ha comenzado a desplegar oficialmente la función de mensajes programados en su última actualización beta para Android (versión 2.26.40.7).

Una característica que es de las más esperadas por los usuarios y que está destinada a marcar un antes y un después en la forma en que gestionamos nuestra comunicación diaria.

El funcionamiento de esta nueva herramienta destaca por su sencillez.

Para programar un envío, basta con redactar el texto, adjuntar un enlace o preparar un archivo multimedia y, en lugar de pulsar el botón de enviar de forma tradicional, mantenerlo presionado.

Esta acción despliega un nuevo menú donde el usuario puede seleccionar el día y la hora exactos en la que el contenido será entregado al destinatario, manteniendo en todo momento el característico cifrado de extremo a extremo de la plataforma.

Uno de los avances técnicos más destacados de esta actualización es su capacidad para operar en segundo plano y de forma completamente autónoma.

Los mensajes programados en WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

Una vez que el mensaje ha sido configurado, la aplicación se encargará de entregarlo automáticamente en el momento estipulado sin necesidad de que WhatsApp permanezca abierto o de que el dispositivo móvil del remitente tenga conexión a internet en ese preciso instante.

Eso sí, WhatsApp ha establecido unos márgenes operativos concretos para evitar abusos o errores.

El sistema permite programar envíos con una antelación mínima de 10 minutos respecto a la hora actual —lo que otorga una ventana de seguridad para editar o cancelar envíos impulsivos— y con un límite máximo de hasta dos semanas de anticipación.

En cuanto a los archivos adjuntos, los usuarios pueden programar el envío de fotografías y vídeos directamente desde la galería o el editor de dibujo, permitiendo incluso añadir pies de foto previos.

Sin embargo, actualmente existe una limitación técnica: el sistema solo procesa un elemento multimedia por cada envío diferido, impidiendo la selección y programación de múltiples fotos o vídeos de golpe en un mismo mensaje.

Para mantener el control sobre la bandeja de salida, WhatsApp ha habilitado una sección dedicada dentro de la pantalla de información de cada chat.

Desde este panel, el remitente puede visualizar, gestionar o eliminar cualquier mensaje programado antes de su emisión.

Si se decide borrar un mensaje de esta cola de espera, el destinatario nunca recibirá una notificación al respecto, ni sabrá que el envío estuvo planeado.

Privacidad en los chats grupales

La programación también está habilitada para los grupos, pero incluye una salvaguarda de privacidad diseñada por los ingenieros de Meta.

El sistema solo entregará el mensaje diferido a los usuarios que formaban parte de la conversación en el momento exacto en el que el remitente programó el envío.

Si un nuevo miembro se incorpora al grupo durante el intervalo de espera, este no recibirá el mensaje programado, evitando así que información irrelevante o confidencial llegue a personas que no estaban inicialmente en la sala.

Aunque por el momento la función está limitada a un grupo reducido de usuarios de la versión beta de Android que instalen la última actualización desde Google Play Store, la llegada a la versión estable global es inminente.

Quienes no dispongan aún de la herramienta sí podrán recibir y visualizar los mensajes que otros hayan programado para ellos durante estas semanas de pruebas.