Google Fotos cambia para siempre: añade un nuevo botón que te permite editar videos fácilmente con un solo toque

Google Fotos continúa puliendo su experiencia de usuario para agilizar las tareas cotidianas con nuevas funciones.

Tras introducir el año pasado la opción de edición rápida para imágenes —que permitía recortar, mejorar y comparar fotos desde el propio menú de envío—, la compañía ha comenzado a desplegar esta misma funcionalidad adaptada a los vídeos.

La novedad, detectada por Android Authority en la versión 7.95.0.989626323 de la aplicación, permite iniciar la edición de cualquier clip de forma mucho más directa.

A partir de ahora, al intentar compartir un vídeo en la plataforma, aparecerá un nuevo botón de edición rápida ubicado en la esquina inferior derecha de la vista previa.

Al pulsar este botón, la aplicación despliega de inmediato su editor de vídeo habitual, dando acceso completo a todas las herramientas de modificación.

Una vez que el usuario finaliza sus ajustes —por ejemplo, recortar el tamaño o la duración a la mitad— y pulsa "Guardar", el sistema lo devuelve automáticamente a la pantalla de compartir, mostrando una vista previa del clip ya actualizado y listo para ser enviado.

Aunque el objetivo de agilizar el flujo de trabajo es el mismo, el funcionamiento de esta herramienta en vídeos presenta tres diferencias técnicas importantes respecto a su equivalente en fotografía.

El nuevo botón para editar vídeos con un solo toque de Google Fotos. Android Authority El Androide Libre

La primera diferencia es que los vídeos modificados mediante este botón se guardan siempre en el almacenamiento del usuario.

En el caso de las imágenes, las ediciones rápidas solo se conservan en la biblioteca si se crea un enlace o se añaden a un álbum compartido.

La segunda diferencia reside en la integración visual. Al compartir una foto, la aplicación muestra primero una pantalla de edición rápida antes de acceder al menú de envío, la cual se puede desactivar.

Para los vídeos, por el contrario, no hay pantalla intermedia, sino que la herramienta se integra como un simple botón dentro del propio menú, por lo que no existe la opción de deshabilitarla.

Por último, la pantalla de edición rápida de imágenes solo aparece en aquellas fotografías que aún no han sido retocadas.

El nuevo botón de edición de vídeo, sin embargo, se mostrará siempre para todos los clips, independientemente de si el archivo ya había sido editado previamente o no.

Esta novedad llega mientras Google trabaja intensamente en otras mejoras para optimizar la experiencia general de la aplicación.

Según indicios recientes, la compañía también está probando futuras funciones que permitirán filtrar imágenes por personas y mascotas dentro de un mismo álbum, o la introducción de nuevas opciones de velocidad para las animaciones creadas automáticamente en Google Fotos.