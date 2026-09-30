WhatsApp cambia para siempre: lanza controles parentales para adolescentes para vigilarles "sin supervisar sus chats"

WhatsApp quiere impulsar su uso entre adolescentes, por lo que ha presentado esta tarde más controles parentales en la plataforma.

Se trata de un conjunto de herramientas flexibles —y opcionales— que los padres y los adolescentes pueden configurar juntos para "ayudar a las familias a elegir la experiencia de WhatsApp más adecuada para ellos".

La compañía explica que estos controles parentales para adolescentes son totalmente opcionales, pero da la posibilidad a los padres de elegir el nivel de apoyo que necesitan sus hijos adolescentes y pueden ajustar o desactivar los controles en cualquier momento.

A partir de ahora, los padres podrán elegir los ajustes de privacidad adecuados para sus hijos adolescentes. De este modo, pueden establecer quién puede ver su foto de perfil o añadirlos a grupos.

También podrán estar al tanto de con quién se relaciona su hijo o hija adolescente activando las notificaciones para saber cuándo se une a un grupo o lo abandona, incluso también cuando aumenta el número de miembros de un grupo.

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La compañía también ha explicado que podrá configurar la experiencia de Meta AI, considerando cuál es la más adecuada para su familia y cómo pueden interactuar con ella en Canales o Estados.

En cualquiera de los casos, si el adolescente desea flexibilizar alguna de estas configuraciones, necesitará la autorización de sus padres mediante un código PIN establecido por ellos.

Meta ha explicado en un comunicado que "esto es solo el principio" y llegarán más funciones en función de las inquietudes de las familias.

"Estamos desarrollando estas funciones paso a paso, basándonos en las necesidades que nos transmiten. Todas ellas están diseñadas para fomentar conversaciones abiertas entre padres y adolescentes sobre cómo utilizar WhatsApp, al tiempo que se garantiza la privacidad de los mensajes personales de todos", explican.

Para configurar estas limitaciones, Meta ha optado por una sencillez extrema. Buscando que el proceso sea lo más transparente posible.

WhatsApp explica que "son muy fáciles de configurar, con un único PIN y avisos claros para que los padres estén al tanto de todo"

Asimismo insisten que "incluso con los controles activados, los mensajes y las llamadas personales de los adolescentes siguen siendo privados y están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo. Nadie ajeno a la conversación, ni siquiera WhatsApp, puede verlos ni escucharlos".

Esta es una de las nuevas medidas de seguridad que está estableciendo Meta a sus aplicaciones que, junto a Facebook, ha comenzado a reforzar el papel que otorga a las familias para limitar la comunicación de los menores bajo las reglas familiares.