Samsung lanza sus nuevas tabletas Galaxy Tab S12: una oda a la productividad para seguir reinando en el mercado

Samsung entra en una nueva era de productividad. Acaba de presentar en España su nueva generación de tabletas de gama alta, la serie Galaxy Tab S12.

Compuesta por la imponente Galaxy Tab S12 Ultra y la equilibrada Galaxy Tab S12+, la compañía surcoreana busca consolidar su hegemonía en el mercado de tablets Android ofreciendo no sólo diseño y potencia, sino también un ecosistema que espolee la productividad y el consumo de contenido.

"La serie Galaxy Tab S12 combina una pantalla de gran formato con la potencia de Galaxy AI, eliminando las barreras de las tareas complejas para que los usuarios puedan centrarse en conseguir resultados de impacto", ha explicado Jay Kim, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics en un comunicado.

La Galaxy Tab S12 Ultra se corona como la tableta más fina fabricada por Samsung hasta la fecha, registrando un grosor de tan solo 5,1 milímetros y un peso de 692 gramos en su variante WiFi . Por su parte, la Galaxy Tab S12+ ajusta su perfil a los 5,3 milímetros y un peso contenido de 553 gramos, con lo que ambas pueden presumir de delgadez y ligereza pese a sus dimensiones, así como presumen de resistencia con certificación IP68.

En la parte frontal el modelo Ultra integra un panel de 14,6 pulgadas mientras que el modelo S12+ opta por una diagonal de 12,6 pulgadas, ambas con un panel con tecnología Dynamic AMOLED 2X con tasa de refresco de 120 Hz pantallas y un brillo máximo de hasta 1.600 nits, pensando en que se pueda usar en cualquier entorno.

El apartado multimedia se completa con un sistema de cuatro altavoces ajustados con audio espacial de 4 canales, duplicando el número de canales respecto a la generación previa, buscando que también se pueda usar para una edición confiable.

Potencia y productividad

Más allá del diseño, el verdadero salto de estas tablets están en su potencia y productividad.

Ambas tabletas están impulsadas por el procesador MediaTek Dimensity 9500, fabricado en un proceso de 3 nanómetros que devuelve un incremento del 19% en rendimiento de CPU, un 17% de mejora en potencia gráfica (GPU) respecto a la anterior Galaxy Tab S11 Ultra. Sin embargo, el mayor avance en este caso se encontraría en la parte de procesamiento neuronal, donde habría un avance del 61% con respecto a la generación anterior.

Para sostener el rendimiento sin estrangulamiento térmico durante tareas exigentes, Samsung ha implementado una nueva cámara de vapor tridimensional (3D) que disipa el calor de manera uniforme.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Samsung

La gracia de este rendimiento llega con el espoleo a las opciones de productividad y multitarea, con una inteligencia artificial omnipresente. El usuario puede disponer tanto de Galaxy AI como de seis meses de Google AI Pro para usar Gemini sin parar.

La idea es que el usuario se acostumbre a usar estas opciones para tener una herramienta potente y capaz con múltiples usos desde unificar notas, resumir archivos de audio, generar imágenes o documentos. Además, el navegador nativo de Samsung ahora es capaz de analizar el contexto de múltiples pestañas abiertas e historial para sintetizar páginas web complejas.

Del mismo modo, la autonomía es otro de los pilares de este lanzamiento. La batería de la Galaxy Tab S12 Ultra alcanza los 11.600 mAh, ofreciendo hasta 23 horas de reproducción continua con una sola carga, mientras que la versión S12+ alberga una batería de 10.600 mAh prometiendo hasta 21 horas de uso. Ambos dispositivos admiten carga rápida de 45W.

Precio y disponibilidad

Con respecto a la disponibilidad, la nueva serie Samsung Galaxy Tab S12 estará disponible en España a partir del próximo 7 de octubre a través de la web de la compañía y los distribuidores habituales.

Con respecto al precio, parten de 1.299 euros y 1.539 euros para el S12+ y S12 Ultra, respectivamente para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, aunque se puede crecer en espacio a través de microSD de hasta 2 TB.