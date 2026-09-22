Es oficial: Disney+ mostrará anuncios en todos sus planes de suscripción "antes o después de la reproducción" del contenido
La plataforma de streaming elimina la experiencia sin publicidad: los usuarios Premium y Estándar también verán anuncios antes de sus series y películas.
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La era del streaming completamente libre de publicidad parece haber llegado a su fin. Tras Amazon Prime, Disney+ ahora mostrará anuncios en todos sus planes de suscripción "antes o después de la reproducción" del contenido
Disney+ ha modificado sigilosamente las condiciones de su servicio para introducir una novedad que afectará a todos sus usuarios.
La plataforma comenzará a mostrar contenidos promocionales y anuncios en la totalidad de sus planes de suscripción, incluidas las modalidades Estándar y Premium.
Aunque la compañía mantendrá las series y películas libres de interrupciones para los usuarios que pagan las cuotas más altas, la publicidad comercial se colará de forma obligatoria en los momentos previos y posteriores a las reproducciones.
Este cambio en las políticas de uso, detectado inicialmente por el medio Polygon y que ya figura de forma oficial en la página de soporte y suscripciones de Disney+ en España, supone un giro estratégico en la monetización de la plataforma.
Según especifica la propia compañía de entretenimiento en sus bases, "todos los planes incluyen promociones y patrocinios de Disney, y también pueden incluir anuncios antes o después de la reproducción".
Esta medida abarca de forma transversal a los canales en directo, emisiones en diferido, eventos especiales y contenido bajo demanda de terceros.
Para evitar la confusión y la posible fuga de suscriptores, Disney+ ha establecido una frontera técnica muy clara entre su plan "Estándar con anuncios" y sus opciones de pago superior.
Los usuarios adscritos a la modalidad más económica seguirán siendo los únicos que experimentarán pausas publicitarias tradicionales durante la reproducción directa de la inmensa mayoría de las películas y series del catálogo.
Por el contrario, quienes abonen los planes Estándar y Premium no sufrirán cortes repentinos en mitad de su episodio favorito.
Sin embargo, la plataforma advierte claramente que estas cuentas de mayor coste "pueden incluir contenido promocional limitado, anuncios o promociones antes o después de la reproducción".
Cabe destacar que este material no se limitará únicamente a tráileres internos de la factoría Disney, sino que abrirá la puerta a "contenido patrocinado o de otras marcas".
En la práctica, esto equiparará la experiencia de uso a la de las salas de cine, donde los espectadores asumen el consumo de publicidad antes del inicio de la cinta.
Además, existe una importante excepción técnica a la regla de la no interrupción.
Las nuevas directrices subrayan que el consumo de "contenido en directo o los eventos especiales", incluyendo sus respectivas reposiciones, podrá contener pausas publicitarias convencionales sin importar el nivel de suscripción que tenga el cliente.