El Xiaomi 18 Pro toma nota del Galaxy S26 Ultra: incorporará una pantalla de privacidad para evitar a los cotillas

Xiaomi, que a comienzos de mes mostró su plegable tipo pasaporte, aprieta el acelerador ante el inminente lanzamiento de la serie Xiaomi 18 Pro en China, fijado para el próximo 23 de septiembre.

Tras el gran revuelo causado por la pantalla de privacidad que debutó en el Samsung Galaxy S26 Ultra, la firma asiática ha confirmado en Reddit que sus nuevos buques insignia también incorporarán esta deseada tecnología a nivel de hardware.

Con este movimiento, la marca no solo busca evitar las miradas indiscretas en el transporte público o en espacios concurridos, sino también demostrar que es capaz de perfeccionar una solución que promete convertirse en el nuevo estándar de la gama alta en Android.

A diferencia de los tradicionales cristales templados o filtros de software que degradan la nitidez del panel de forma permanente, la propuesta de Xiaomi trabaja directamente a nivel de píxel.

El nuevo panel intercala píxeles de gran angular estándar con píxeles de privacidad de ángulo estrecho que cuentan con microdeflectores físicos en sus laterales.

🚨 Xiaomi 18 Pro Series 👑



Smart Privacy Display 😍



Notification Privacy

Privacy Window

Split Screen Privacy

Custom App Privacy

Custom AI Key to activate One-click Privacy#Xiaomi #Xiaomi18Pro #Xiaomi18ProMax pic.twitter.com/iVBqYQpXP1 — Ayan Ghosh 🦅 (@ayansonunigam) September 21, 2026

Al activar el modo de privacidad, los píxeles estándar se apagan y la luz se restringe de forma que, a partir de los 60 grados de visión lateral, el brillo cae a solo el 1 %, dejando la pantalla prácticamente a oscuras para cualquier curioso.

Además, Xiaomi marca distancias con Samsung al emplear una matriz de subpíxeles RGB completa denominada SuperPixel 2.0, garantizando una nitidez propia de la resolución 2K pero con el consumo energético de un panel 1.5K.

Más allá de la protección frente a fisgones, la pantalla principal de estos dispositivos es una auténtica demostración de músculo técnico.

Fabricada con el innovador material luminiscente M11, un 20 % más eficiente que la generación previa, alcanza un brillo pico de hasta 4.000 nits, cobertura de color BT.2020 y unos biseles prácticamente invisibles de tan solo 0,99 milímetros.

Toda esta ingeniería se complementa con la integración del sistema operativo HyperOS 4 y el atractivo añadido de una pantalla trasera secundaria mejorada, concebida para ofrecer accesos rápidos y funciones únicas que diferencian a esta familia de cualquier rival directo del mercado.

Para alimentar este despliegue, los modelos Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max llegarán equipados con especificaciones de primer nivel en todos sus apartados.

El Xiaomi 18 Pro. Xiaomi El Androide Libre

Los terminales montarán un procesador con arquitectura de 2 nanómetros —previsiblemente el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm— junto a colosales baterías de 7.000 mAh en el modelo Pro y 8.500 mAh en el Pro Max.

En el apartado fotográfico, la alianza con Leica se consolida mediante un sistema de triple cámara trasera liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de la misma resolución.

Disponibles en colores negro, azul galaxia y blanco, estos terminales prometen redefinir el concepto de privacidad y rendimiento.