WhatsApp va a cambiar para siempre: ya prueba una función que convierte al instante los audios en mensajes de texto

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería de Meta, está trabajando en nuevas funciones que prometen cambiar la experiencia de uso. Tras el soporte para tres cuentas simultáneas, ahora la plataforma prueba una función que convierte los mensajes de audio en texto.

La app está desarrollando una nueva herramienta que permitirá a los usuarios hablarle al teléfono para que las palabras se transformen automáticamente en texto antes de enviar el mensaje al destinatario.

Esta novedad, descubierta en la versión para Android por el portal especializado WABetaInfo, busca simplificar la escritura diaria al dictar contenidos directamente a la aplicación, sin recurrir a teclados de terceros ni enviar las habituales notas de voz.

El funcionamiento ideado por la compañía destaca por su sencillez e integración en la interfaz habitual.

La plataforma añadirá un nuevo acceso directo situado en la propia barra de chat, el cual estará disponible tanto en conversaciones individuales como en grupos y canales.

Al pulsar este botón por primera vez, el sistema mostrará una breve introducción explicativa y solicitará elegir el idioma de preferencia.

A continuación, la pantalla mostrará un indicador en modo de escucha para grabar el mensaje, revisar el texto resultante y decidir si enviarlo o descartarlo.

La nueva función de conversión de voz a texto para los mensajes de WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

Uno de los aspectos clave de esta innovación es el respeto absoluto por la privacidad del usuario. Para realizar la conversión, el sistema requiere la descarga previa de un paquete de idioma que procesa todo el sonido de forma local dentro del propio teléfono.

Esto garantiza que las grabaciones no se compartan con terceros ni con servidores externos, preservando el cifrado de extremo a extremo de la plataforma.

Además, al apoyarse en archivos almacenados en el dispositivo, la función podrá utilizarse sin necesidad de estar conectado a Internet.

A diferencia de lo que ocurre con los mensajes de voz tradicionales, el receptor del chat no escuchará el audio ni sabrá cómo se redactó el envío.

La otra persona recibirá la información como un texto totalmente convencional, sin ninguna etiqueta que señale que fue dictado previamente.

Se trata de una alternativa idónea para aquellos momentos en los que resulta más cómodo hablar que escribir, pero se prefiere evitar que el interlocutor reciba un archivo de sonido para reproducir.

Por el momento, la función se encuentra en fase de desarrollo interno para el sistema operativo Android y aún no se ha habilitado para los probadores beta, por lo que no existe una fecha oficial para su lanzamiento.

Además, el diseño y la ubicación final del botón podrían sufrir modificaciones durante el proceso de pruebas.

Como ocurre habitualmente con los experimentos tecnológicos de Meta, solo el tiempo dirá si esta prometedora herramienta termina llegando de forma masiva a todos los usuarios o si se descarta antes de su publicación.