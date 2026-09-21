Google anuncia los primeros Googlebook: portátiles premium para usuarios de Android con Gemini integrado

Google ha presentado los primeros ordenadores portátiles de la nueva gama Googlebook, preparada para el futuro de los agentes de IA. Más información:

Con los Chromebook, Google intentó hacerse un hueco en el sector de los ordenadores portátiles con una experiencia sencilla y centrada en el navegador web; ahora, la compañía ha dado un paso más en su expansión con el lanzamiento de los primeros Googlebook.

A diferencia de los Chromebook, los Googlebook ofrecen una experiencia más premium y completa, basada desde cero en usar Gemini y sus agentes de IA; su sistema operativo está basado en Android, con la interfaz de ChromeOS, y eso abre la puerta a muchas más posibilidades, incluyendo el acceso a millones de apps desde la Play Store.

Solo eso ya puede ser un buen motivo para dar el salto: poder usar las mismas apps que tenemos en el móvil pero en una pantalla más grande, con teclado y ratón puede ser justo lo que necesitábamos.

De la misma manera, nuestro smartphone estará completamente integrado en el Googlebook, algo que notaremos desde el primer momento en el que abrimos el portátil y automáticamente se conecta a nuestra red Wifi y sincroniza nuestras contraseñas, mensajes y configuración.

Esta sincronización es completa e incluso afecta a las apps que usamos; por ejemplo, podemos continuar exactamente por dónde estábamos en nuestro móvil. La app que tengamos abierta aparecerá en la barra de tareas y al pulsar en el icono se abrirá el mismo proyecto, archivo o página web que teníamos abierto. De la misma manera, podemos transferir archivos entre un dispositivo a otro directamente desde el explorador de archivos.

Por supuesto, Gemini es el pilar de los Googlebooks, y está presente en todos los aspectos del sistema operativo. Hasta el cursor del ratón cuenta con funciones inteligentes: si lo movemos de un lado a otro rápidamente sobre cualquier cosa que aparezca en la pantalla, podremos usarla como contexto para preguntar a Gemini.

Una función que puede ser extremadamente útil se llama Rambler, que es la evolución de las notas de voz. En vez de simplemente escribir lo que hemos dicho de manera literal, la IA es capaz de estructurar el texto, eliminar partes innecesarias como muletillas y crear listas y encabezados de manera automática.

Los Googlebooks pueden ejecutar apps de Android Google El Androide Libre

Al igual que Android, podemos tener widgets de nuestras apps en la pantalla de inicio; pero también podemos crear nuestros propios widgets, indicando a Gemini qué es lo que queremos que hagan.

Los Googlebook también están preparados para la llegada de los agentes de IA, que son capaces de controlar el dispositivo de manera independiente para cumplir las tareas que les encargamos. Por ejemplo, se incluye Antigravity, un agente de desarrollo que permite crear apps en nuestro dispositivo, y en el futuro llegarán más.

Los primeros Googlebooks

Google se ha aliado con cinco fabricantes destacados del sector para este lanzamiento inicial, con modelos de Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo; cada modelo apunta a un tipo diferente de usuario, ya necesitemos un convertible táctil de Acer o un portátil ultraligero de apenas 1 kg de peso de Asus.

También hay variedad en el hardware. Los modelos de Acer, Asus y Lenovo usan un procesador de Intel (siendo el de Asus el más potente con un Intel Core Ultra 7), mientras que los de Dell y HP optan por un Snapdragon X Elite que destacan por una batería capaz de alcanzar las 19 horas.

Gama inicial de los Googlebooks Google El Androide Libre

Lo que todos los modelos tienen en común es una fabricación premium con materiales de calidad como el aluminio, aleación de magnesio y fibra de carbono, así como pantallas OLED de alta calidad con resoluciones de hasta 2,8K.

Los precios y la disponibilidad de cada modelo serán datos anunciados por cada fabricante, ya que por ahora esta gama de productos no se vende a través de la Google Store, a diferencia de lo que ya ocurre en EEUU.

Acer es uno de los primeros que ha confirmado estos datos. Su Acer Googlebook 14 estará disponible en España en noviembre de 2026, con un precio de partida de 1.199 euros. Viene con 12 meses de Google AI Pro para acceder a funciones avanzadas de Gemini y 5 TB de almacenamiento en la nube.