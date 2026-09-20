La app de Galería de Samsung cambia para siempre: ahora las fotos se sincronizan con Google pero tienes que hacer esto

Samsung y Microsoft han tenido una relación muy amistosa a lo largo de los años, con acuerdos que han permitido que los smartphones Galaxy lleven preinstaladas apps como el teclado Swiftkey, por ejemplo.

Sin embargo, ahora uno de esos acuerdos va a caducar, y eso va a afectar a la manera en la que los usuarios hacen una copia de seguridad en la nube de las fotografías almacenadas en el dispositivo.

Hasta ahora, la app de galería de fotos oficial de Samsung permitía la sincronización automática de las fotos y vídeos usando el servicio OneDrive de Microsoft, algo útil para los usuarios de Windows 11 que así podían tener sus imágenes disponibles inmediatamente en su ordenador.

Sin embargo, ese acuerdo va a llegar a su fin el próximo 30 de septiembre, y a partir de entonces la sincronización de fotografías con OneDrive va a dejar de funcionar; afortunadamente, Samsung ya ha implementado un sustituto.

Se trata de Google Fotos, que ya ha aparecido como opción para hacer una copia de seguridad automática en la última versión de Samsung Gallery, que en el momento de escribir estas palabras es la 15.9.01.7.

De esta manera, nuestras fotos y vídeos no se perderán para siempre si nuestro móvil se rompe o si los borramos por error, ya que tendremos una copia en la nube de Google siempre disponible para descarga.

Estos archivos también estarán disponibles accediendo desde la app o la página web de Google Fotos, y desde otros dispositivos que tengamos. Sin embargo, la app de Samsung Gallery no se convertirá en un sustituto de Google Fotos, y sólo podremos ver las imágenes y vídeos de nuestro dispositivo y no los que estén sincronizados de otros. Para eso tenemos que seguir instalando la app oficial de Google Fotos.

Si tenemos la última versión de la app Samsung Gallery, podemos abrirla, pulsar en el menú en la esquina inferior derecha y entrar en los ajustes de la app. Ahí encontraremos una opción para sincronizar las fotos y los vídeos.

Al pulsar en esa opción, se nos pedirá iniciar sesión en nuestra cuenta de Google; también tendremos que dar permiso a Samsung para que pueda acceder a nuestras fotografías y vídeos almacenados en nuestra cuenta de Google.

Una vez configurado, automáticamente las fotografías y vídeos que tomemos con el móvil o descarguemos serán almacenados en nuestra cuenta de Google.

🚨 BREAKING!!! Samsung Gallery × Google Photos integration is LIVE! 🔥



This is a HUGE change for Galaxy users.



Install the latest version of Samsung Gallery, and you may now see a new “Sync photos and videos” option in Gallery Settings.



Once enabled, you can connect your… pic.twitter.com/SkKRtbWVsO — Ice Universe (@UniverseIce) September 18, 2026

Es importante resaltar que, dependiendo del almacenamiento que tengamos en la nube, es posible llenarlo rápidamente con archivos pesados como vídeos, por lo que nos puede convenir adquirir una suscripción de Google One para conseguir más espacio.

Otro detalle importante es que esta opción únicamente está disponible para dispositivos con Android 13 o superior; Samsung también ha aclarado que no todos sus modelos son compatibles con esta funcionalidad, y por supuesto, necesitaremos una cuenta de Google para activarla.

Por una parte, este cambio es muy bueno si ya estamos en el ecosistema de Google, como es probable que el 99,99% de los usuarios de móviles Samsung lo esté. Por otra parte, si ya nos habíamos acostumbrado a usar OneDrive, o si preferimos la sincronización con el ordenador, esta es una mala noticia ya que no hay opción de seguir usando su sincronización; en ese caso, la alternativa es instalar la app de OneDrive y realizar la copia de seguridad desde ahí.