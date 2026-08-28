Meta corrige el fallo de seguridad de sus gafas inteligentes: la cámara se apagará si se tapa el LED

El led que indica que se está grabando o haciendo una foto CFQ

Con las gafas inteligentes de Meta en el punto de mira, la privacidad sigue demostrando ser el mayor reto de diseño para los dispositivos de captura portátiles.

Mientras la industria tecnológica debate cómo integrar la inteligencia artificial (IA) en el día a día sin comprometer a terceros, la compañía de Mark Zuckerberg acaba de dar dos pasos fundamentales.

Por un lado, ha trascendido que Meta patenta un interruptor físico para sus gafas inteligentes que desactiva sus sensores, cámaras y micrófonos, buscando ofrecer un control de privacidad absoluto por hardware.

Por otro, la firma ha anunciado una actualización de software para solucionar una polémica brecha de seguridad en sus actuales modelos que permitía a algunos usuarios grabar en secreto a su entorno evadiendo los controles del sistema.

Desde su lanzamiento, las gafas con inteligencia artificial de Meta han estado en el punto de mira de los organismos reguladores.

El principal mecanismo de advertencia del dispositivo para proteger a las personas del entorno es un indicador LED frontal, el cual parpadea de forma continua al grabar vídeo y emite un destello al tomar fotografías.

Ante la práctica de algunos propietarios que decidían tapar o incluso romper esta luz para grabar sin ser detectados, Meta implementó una restricción inicial: el sistema impedía el inicio de la cámara si detectaba el LED obstruido.

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Sin embargo, los usuarios no tardaron en encontrar un resquicio técnico. Esta primera barrera no resultaba del todo efectiva frente a una sencilla triquiñuela.

El método consistía en iniciar la grabación con la luz descubierta y, una vez que el vídeo estaba en marcha, tapar el indicador.

De este modo, la grabación continuaba con normalidad sin alertar a nadie, vulnerando por completo el propósito de la medida de seguridad.

Para atajar esta vulnerabilidad, el gigante tecnológico ha lanzado una corrección inmediata.

"Ahora la cámara dejará de funcionar si la luz se cubre durante la grabación", confirmó el vicepresidente de Realidad Aumentada de Meta, Alex Himel, a través de una publicación en la red social Threads.

Con esta modificación, las gafas monitorizan el estado del LED en tiempo real, deteniendo de inmediato la captura si los sensores detectan cualquier bloqueo en pleno proceso de grabación.

Aunque Himel ha querido matizar que tan solo "una minoría insignificante" de los compradores intenta eludir estas protecciones deliberadamente, la empresa es consciente del riesgo reputacional.

El directivo insistió en que seguirán lanzando actualizaciones de este tipo para garantizar que el indicador visual cumpla su función y avise de manera fiable.