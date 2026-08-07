Xiaomi va a cambiar sus teléfonos para siempre: HyperOS 4 llegará con los mejores efectos cristal

Si tienes un móvil moderno de Xiaomi, se acercan buenas noticias. HyperOS 4, la nueva versión del sistema operativo de la compañía, está muy cerca de su lanzamiento en China antes de su llegada al resto del mundo.

De hecho, ya se han filtrado buena parte de las novedades que traerá la actualización gracias a la publicación de la pantalla de bienvenida que aparecerá cuando la instalemos, y la lista es larga.

Para empezar, la principal diferencia se encuentra en la adopción completa del estilo de cristal ('Glass') en todos los móviles Xiaomi; ahora bien, la anterior versión de HyperOS ya permitía adoptar este diseño, pero la diferencia es que la implementación es completamente diferente.

Y es que ya no estamos ante un simple filtro o tema que se ejecuta encima de la capa original, como ocurrió en la última versión del sistema, sino que se trata de una implementación por hardware de transparencias y efectos de cristal.

En otras palabras, es más parecido al efecto cristal de iOS, en el que los efectos de transparencia son generados en tiempo real usando el procesador y la GPU del chip. De la misma manera, los cálculos de iluminación y composición por capas en HyperOS se realizarán en tiempo real.

Los resultados deberían ser mucho más realistas y se adaptarán mejor a lo que haya de fondo; las primeras capturas muestran que las transparencias realmente reflejan la imagen que está de fondo, ya sea el fondo de pantalla o el contenido de la aplicación en la que estamos.

Nuevo efecto de cristal en HyperOS 4 Weibo | Xiaomi

Según las filtraciones, para obtener una refracción de luz y una mezcla de colores exacta Xiaomi ha desarrollado un sistema basado en IA que renderiza las transparencias en tiempo real.

Sin embargo, el resultado es que este nuevo efecto es mucho más exigente y sólo estará disponible en los últimos modelos de Xiaomi. En concreto, el código filtrado indica que será necesario un smartphone con Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500 o uno de los procesadores XRing de la propia Xiaomi.

Al menos, el resto de usuarios de móviles Xiaomi recibirá lo que la compañía llama una nueva "experiencia básica" que imitará el estilo de cristal y transparencias con menor precisión, pero que también debería suponer un cambio importante para nuestro dispositivo.

Los nuevos efectos serán más notables cuando movamos elementos de la interfaz Weibo | Xiaomi

Las modificaciones estéticas se extienden a la pantalla de bloqueo, que ahora permite mostrar un gran reloj digital con efectos de transparencia que se integra perfectamente en cualquier imagen que tengamos puesta en la pantalla.

De la misma manera, las tarjetas de notificación adoptan un formato translúcido agrupado en contenedores superpuestos, lo que evitará la acumulación excesiva de elementos y dará más importancia a la imagen de la pantalla de bloqueo y al reloj.

En la pantalla de inicio, se añade la posibilidad de apilar widgets de aplicaciones como el reproductor de música, el calendario, la previsión meteorológica o los controles de volumen en un mismo espacio.

Pantalla de inicio de HyperOS 4 Weibo | Xiaomi

La personalización aumenta gracias a la posibilidad de modificar el tamaño de las carpetas de aplicaciones directamente desde la pantalla de inicio para optimizar el espacio disponible en nuestra pantalla.

Como no podía ser de otra manera, la inteligencia artificial seguirá ganando importancia con HyperOS 4. En China, el asistente Super XiaoAI tiene una nueva interfaz flotante que funciona como una isla interactiva en la parte superior de la pantalla y permite activar un modo experto para ejecutar tareas complejas; sin embargo, es de esperar que esto se cambie por Gemini cuando HyperOS 4 sea lanzado en España.

Las aplicaciones preinstaladas ganan funciones relacionadas con la productividad. La app de notas ahora permite registrar grabaciones de audio durante las reuniones, generar resúmenes automáticos, extraer listas de tareas y redactar esquemas a partir de lo que hayamos guardado.

El teclado del sistema cambia con nuevas funciones de traducción instantánea, corrección ortográfica y reescritura de textos.

Control de dispositivos Xiaomi en HyperOS 4 Weibo | Xiaomi

La plataforma Xiaomi HyperConnect ahora está mejor integrada en HyperOS 4, con nuevas tarjetas translúcidas que muestran los dispositivos de Xiaomi que tengamos, desde electrodomésticos como lavadoras hasta auriculares inalámbricos, relojes Xiaomi Watch o incluso el coche Xiaomi SU7.

Se espera que HyperOS 4 sea lanzado en China entre finales de agosto y principios de septiembre, y a partir de entonces dará inicio la cuenta atrás para su lanzamiento en el resto del mundo.