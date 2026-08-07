Google va a quitar una de las mejores cosas de Google Drive para ordenador: haz esto para no perder tus fotos

Google es infame por no tener ningún tipo de reparo en cerrar servicios y funciones muy usadas de la noche a la mañana, normalmente para intentar forzar a los usuarios a nuevas apps; y ahora le toca el turno a una de las funciones más útiles de Google Drive.

En concreto hablamos de la función de copia de seguridad de fotos en Google Drive para escritorio, que dejará de funcionar completamente a partir del próximo 10 de agosto; a partir de entonces, el programa dejará de almacenar nuestras fotografías en la nube y si se borran, las perderemos para siempre.

Es toda una sorpresa que sólo ha sido descubierta gracias a que la página de soporte de Google se ha actualizado; la compañía no ha avisado aún a todos los usuarios afectados, ya que el cambio se está haciendo de manera gradual.

En la actualidad, la versión de Google Drive para ordenadores permite hacer una copia de seguridad automática de las carpetas que seleccionemos, y en caso de que incluyan imágenes, estas se suben a Google Fotos sin que el usuario tenga que hacer nada.

Es algo especialmente útil si preferimos guardar nuestras fotografías en nuestro ordenador, por ejemplo de distintos dispositivos y cámaras, porque de esa manera siempre tendremos una copia de seguridad y serán accesibles a través de Google Fotos.

Si no has recibido el aviso o si lo has descartado por error, puede que pienses que esa copia de seguridad se sigue realizando en segundo plano, pero eso dejará de funcionar el próximo 10 de agosto.

El problema radica en que Google Drive y Google Fotos ya no se sincronizarán la una con la otra; esto no sería tan grave si no fuera porque no existe una app de Google Fotos para ordenadores que haga la copia automática.

Por lo tanto, los usuarios de ordenador ahora están obligados a subir las imágenes manualmente a la página web de Google Fotos si quieren tener una copia de seguridad, algo mucho menos conveniente.

Cómo copiar nuestras fotos a Google Fotos

Al menos, no todo está perdido. Desde la página web existe una manera de subir imágenes a Google Fotos de manera automática, pero primero hay que configurarla y no se hace a través de Google Drive.

Para ello, primero tenemos que entrar en photos.google.com y pulsar en el icono "+" en la esquina superior derecha y seleccionar "Crear una copia de seguridad de las carpetas".

Cómo crear una copia de seguridad en Google Fotos desde el ordenador El Androide Libre

Se abrirá el selector de archivos de nuestro sistema operativo y podremos seleccionar la carpeta en la que guardamos nuestras imágenes.

Una vez seleccionada, Google Fotos hará una copia de seguridad de las imágenes en esa carpeta cada vez que visitemos la página web.

Es importante recalcar que la copia de seguridad sólo funciona si visitamos la página web photos.google.com desde el ordenador. Si no lo hacemos, si borramos una foto la perderemos para siempre porque no se habrá hecho la copia de seguridad en Google Fotos.

También hay que tener en cuenta que esta copia de seguridad no funciona con todos los navegadores; en nuestras pruebas, la opción no aparece en Firefox pero sí en Google Chrome, por lo que la compañía nos estará obligando a usar su navegador para tener nuestras fotos seguras.