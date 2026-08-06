Google Chrome por fin permite ver Netflix a 4K: qué es lo que necesitas para disfrutar de la máxima calidad posible

Algo que muchos suscriptores de Netflix no saben es que no están aprovechando todo lo que les desbloquea el pago mensual, especialmente si tienen una suscripción Premium que les permite ver vídeo a resolución 4K Ultra HD.

Y es que es muy probable que, si usas un ordenador, hasta ahora no hayas podido ver Netflix en 4K. Eso es porque la plataforma tenía unos estrictos requisitos que obligaban a usar el navegador Microsoft Edge o la app oficial de Netflix para acceder a este nivel de calidad.

Afortunadamente, eso ha cambiado, y ahora el navegador más usado del planeta, Google Chrome, por fin es compatible con Netflix en 4K. Sin embargo, no es tan sencillo como abrir una pestaña y entrar en la página oficial.

La principal limitación se encuentra en el sistema operativo. Netflix en 4K sólo está disponible en ordenadores con Windows 11 o en algunos modelos de Chromebooks, por lo que los usuarios con Windows 10, MacBooks o Linux siguen sin tener suerte.

También debemos asegurarnos de tener el navegador Google Chrome actualizado a la versión 117 o superior, aunque eso no debería ser un problema porque las actualizaciones de este programa son automáticas.

Pero eso es sólo el principio. Netflix también tiene requisitos de hardware para acceder al máximo nivel de calidad, con el objetivo de soportar la protección anticopia (DRM) y la decodificación de vídeo HEVC.

En la práctica, esto significa que necesitamos un procesador Intel de 7ª generación o un AMD Ryzen como mínimo en nuestro ordenador, además de una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1050 o AMD Radeon RX 400.

Incluso si tenemos componentes mejores que esos puede que no veamos la calidad superior. Eso es porque necesitamos instalar la extensión de vídeo HEVC desde la Microsoft Store en Windows 11; afortunadamente, es gratuita y sólo tenemos que pulsar en "Instalar".

Por último, debemos asegurarnos de que podemos reproducir este vídeo en 4K en primer lugar. Netflix recomienda una conexión estable de al menos 15 Mbps, por lo que puede que tengamos que conectar el ordenador por cable al router si nuestra conexión WiFi es de baja calidad, en cuyo caso sufriremos saltos durante la reproducción.

Por último, debemos asegurarnos de que el monitor de nuestro ordenador o portátil tiene una resolución 4K (si no, no tiene mucho sentido que estemos haciendo todo esto), además de ser compatible con HDCP 2.2; la mayoría de monitores 4K lo son, aunque puede que tengamos que usar un cable HDMI que cumpla la última especificación para usarlo.

Una vez que ya hemos hecho todo esto, podremos entrar en la configuración de Netflix y en la sección de Reproducción, seleccionar la calidad "Alta" para que automáticamente la página seleccione la calidad 4K al reproducir una película o una serie.

Por supuesto, sólo se reproducirá en 4K si el contenido en cuestión alcanza esa resolución (algunas series y películas no superan los 1080p) y debemos tener una cuenta Premium que permita usarla.