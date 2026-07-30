Google muestra por primera vez el Pixel 11 Pro con un breve vídeo en el que se aprecia cómo será el diseño de su teléfono

La cuenta atrás para la llegada de la nueva familia de smartphones de Google ha comenzado oficialmente. La compañía de Mountain View ha fijado el próximo 12 de agosto como la fecha clave en el calendario tecnológico para desvelar sus esperados Pixel 11.

Sin embargo, para calentar motores y elevar las expectativas de los usuarios, un breve y enigmático vídeo publicado en sus redes sociales oficiales ha dejado al descubierto las primeras claves del Pixel 11 Pro, confirmando que la innovación estética y funcional irán de la mano en este dispositivo.

El avance, mantenido en una penumbra calculada para preservar el misterio sobre las especificaciones finales, permite apreciar con claridad las líneas del diseño del nuevo teléfono inteligente de la gran 'G'.

En el vídeo, compartido tanto en sus redes sociales como en su cuenta de YouTube, destaca un elegante marco metálico de tono dorado y un acabado posterior en matices cálidos.

Una estética que encaja a la perfección con las filtraciones recientes sobre una nueva variante de color bautizada informalmente como "Canyon".

Teaser del Google Pixel 11 Pro

Sin embargo, el elemento que verdaderamente ha acaparado todas las miradas es la renovada barra de cámara posterior fabricada en cristal.

En ella ahora se integra un componente totalmente inédito hasta la fecha: el flash multicolor bautizado como "Pixel Glow".

Lejos de limitarse a servir como mero punto de iluminación para fotografías nocturnas, esta fuente de luz promete redefinir la interacción con el usuario.

Según se desprende del metraje compartido por Google, "Pixel Glow" actuará como un sistema dinámico de notificaciones que alertará visualmente sobre llamadas, mensajes y avisos de alta prioridad cuando el terminal esté colocado boca abajo.

El spot publicitario construye su narrativa recordando al espectador cómo los servicios de la firma ya forman parte de su rutina diaria, sugiriendo que la integración de esta tecnología es el paso natural en la evolución del producto.

El avance concluye con una premisa clara y ambiciosa: "Pídele más a tu teléfono".

No obstante, este salto tecnológico podría llegar acompañado de un reajuste en las carteras de los compradores. Diversas fuentes del sector señalan que la serie Pixel 11 podría sufrir un incremento en sus precios finales de venta, una tendencia al alza a la que también se sumarán los futuros iPhone de Apple en esta campaña.

El próximo 12 de agosto saldremos de dudas al fin sobre las especificaciones completas y comprobaremos si las novedades justifican este ajuste de tarifa.