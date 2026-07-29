Google Fotos cambia para siempre: la aplicación ya permite desactivar una de sus funciones más molestas

Icono de Google Fotos sobre un móvil Adrián Raya El Androide Libre

Durante años ha sido un pequeño dolor de cabeza diario para millones de usuarios. Abres una fotografía en Google Fotos para enseñársela a alguien o revisarla a pantalla completa y, de repente, un destello blanco recorre el contorno de una persona u objeto.

La función, diseñada originalmente para avisar de que es posible recortar un elemento y convertirlo en un sticker con solo dejarlo pulsado, ha pasado de ser una novedad útil a convertirse en una molestia recurrente.

Tras acumular multitud de quejas en comunidades como Reddit, Google ha decidido tomar cartas en el asunto.

La compañía ha actualizado la aplicación permitiendo desactivar esta animación visual de forma permanente para quienes utilicen el servicio como su galería de imágenes principal.

Aunque el efecto apenas dura un par de segundos, resulta tedioso cuando se consultan varias imágenes seguidas o se busca una toma concreta entre docenas de fotos similares.

Imágenes apiladas en Google Fotos Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con la nueva actualización, quienes prefieran una visualización limpia podrán eliminar el reflejo sin perder la herramienta subyacente.

Desactivarlo, eso sí, no elimina la capacidad de crear stickers o hacer recortes inteligentes; simplemente evita que la aplicación recuerde constantemente que la opción está disponible cada vez que se abre un archivo compatible.

Para librarse de esta animación basta con seguir unos sencillos pasos dentro de la app:

Abrir cualquier imagen a pantalla completa dentro de Google Fotos.

Tocar el menú de los tres puntos situado en la esquina superior derecha.

Desactivar la casilla o interruptor denominado 'Mostrar destello'.

Una vez desmarcada esta opción, las imágenes se mostrarán de forma natural y sin efectos superpuestos.

Para aquellos usuarios que disfruten del efecto o lo encuentren intuitivo, la compañía mantendrá la animación activa por defecto, por lo que no tendrán que modificar ningún parámetro.

El nuevo control se está desplegando de forma progresiva a través de las últimas versiones de la aplicación en la tienda Google Play.

En caso de que la opción 'Mostrar destello' no aparezca aún disponible en el menú de configuración de la fotografía, bastará con comprobar que la app cuenta con la versión más reciente instalada.

Este movimiento refleja un cambio de tendencia necesario en el desarrollo de software móvil: la prioridad de la experiencia de usuario sobre la sobrecarga de funciones visuales.

En su empeño por dar visibilidad a herramientas basadas en aprendizaje automático, las grandes tecnológicas a menudo pecan de ser intrusivas.

Permitir que sea el propio usuario quien decida si prefiere una interfaz limpia o una llena de atajos interactivos es un paso acertado hacia un diseño más respetuoso y personalizado.