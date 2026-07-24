Google Maps te avisa de los incendios que están activos en España: así te ayuda la app a esquivarlos en carretera

España afronta actualmente un escenario complejo con varios incendios activos en distintos puntos del territorio nacional, como en Madrid y Ávila, donde el Gobierno acaba de asumir el control para extinguirlos.

En pleno verano, el aumento de los desplazamientos por vacaciones, los descuidos en zonas rurales y el riesgo de fuego intencionado complican la circulación por carretera.

Ante este panorama, Google Maps cuenta con una función clave para garantizar trayectos más seguros.

A pesar de que esta herramienta lleva tiempo implementada en nuestro país, son muchos los conductores que aún desconocen su existencia.

En un periodo donde la superficie quemada sigue aumentando y las incidencias en las vías son constantes, conocer la ubicación exacta del fuego se vuelve indispensable para planificar cualquier desplazamiento.

Cómo activar la función

Uno de los principales problemas colaterales del fuego son las interrupciones en el transporte.

Aunque en el tren el viajero no puede modificar la trayectoria, en un vehículo privado la reacción a tiempo marca la diferencia.

Incendios en Google Maps El Androide Libre El Androide Libre

Saber qué zonas están afectadas permite tomar desvíos anticipados y evitar situaciones de peligro.

Además, esquivar los puntos críticos no solo protege a los ocupantes del vehículo, sino que facilita el trabajo de los equipos de emergencia.

Evitar saturar carreteras secundarias deja vía libre a camiones de bomberos y despliegues de evacuación.

Consultar la información de los incendios activos en tiempo real en Google Maps es un proceso muy sencillo que tan solo requiere un par de toques en la pantalla del móvil:

Abre la aplicación de Google Maps en tu dispositivo Android o iOS.

Accede a las capas: Pulsa el icono cuadrado situado en la esquina superior derecha (el mismo que se utiliza para cambiar a la vista satélite o de relieve).

Selecciona 'Incendios forestales': En el menú emergente de detalles del mapa, activa esta opción.

Al hacerlo, la pantalla mostrará los focos activos identificados. Si pulsas sobre cualquiera de las zonas marcadas, se desplegará una ficha detallada con datos de la emergencia, enlaces directos a redes sociales oficiales con el seguimiento del fuego y accesos a las últimas noticias publicadas.

Aunque la aplicación no permite a los usuarios marcar directamente el origen de un incendio, sí es posible notificar otras incidencias relacionadas, como cortes de vía, visibilidad reducida por humo o retenciones.

La acumulación de avisos similares ayuda a que el algoritmo recalcule las rutas del resto de conductores para alejarlos del peligro en tiempo real.

La tecnología tras el rastreo

Detrás de esta función existe un complejo entramado tecnológico desarrollado por Google Research que combina datos espaciales e inteligencia artificial (IA).

Para mapear el avance del fuego y superar obstáculos como la polvareda o las nubes, el sistema analiza imágenes en tiempo real procedentes de constelaciones satelitales geoestacionarias (como Meteosat o GOES).

Notificación de incendios en la aplicación Google

Estas herramientas operan en bandas de frecuencia infrarroja capaces de atravesar densas columnas de humo y delimitar el perímetro real de las llamas.

Toda esta información visual alimenta una red neuronal convolucional que procesa las imágenes más recientes para corregir distorsiones atmosféricas.

La IA compara constantemente sus hallazgos con las "huellas" o cicatrices que dejan los incendios tras ser controlados por las autoridades, calibrando sus algoritmos para maximizar la precisión de los positivos reales y minimizar los falsos avisos.

Gracias a esta arquitectura, la plataforma no solo dibuja los mapas, sino que emite notificaciones de emergencia y alertas SOS en el idioma configurado por el usuario, resultando vital para turistas y residentes.

De cara al futuro, aunque la herramienta se centra hoy en la detección activa del fuego, los investigadores ya trabajan en modelos de predicción que integrarán variables como la masa vegetal, la temperatura y la humedad.

La alternativa de la NASA

Más allá de la solución de Google, la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) ofrece otra herramienta gratuita de gran precisión: el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés).

A través de una plataforma web accesible tanto para servicios de emergencia como para cualquier ciudadano, este mapa interactivo mundial distribuye datos recopilados por sensores avanzados, como los instrumentos MODIS y VIIRS, a bordo de una amplia red de satélites (S-NPP, NOAA, Aqua, Terra y Landsat).

Interfaz completa del mapa de la NASA. Manuel Fernández Omicrono

La principal ventaja de FIRMS es su profundo nivel de detalle espacial y temporal. Aunque en Norteamérica la detección es en tiempo real, en el caso de España y el resto del mundo los datos reflejan los incendios y "puntos calientes" con un margen máximo de tres horas tras la observación satelital.

Su cuidada interfaz permite a los usuarios superponer esta información sobre distintos fondos visuales, alternando fácilmente entre mapas físicos, políticos o topográficos.

Además, la plataforma funciona como un potente archivo histórico.

Gracias a una línea de tiempo (timeline) situada en la parte inferior, es posible "viajar" al pasado para consultar los fuegos activos en las últimas 24 horas, revisar la evolución de los siete días previos o, incluso, seleccionar meses concretos del año para visualizar con exactitud las áreas que ya han sido quemadas.

Aunque la enorme cantidad de información hace que el rendimiento de la web no sea el más rápido, lo compensa con creces gracias a su 'modo avanzado'.

Este apartado aglutina datos orientados a la investigación, funciones experimentales, configuración de alertas personalizadas y hasta mapas específicos que muestran la distribución del humo y los aerosoles en la atmósfera. Todo ello, accesible a coste cero desde el portal oficial de la agencia espacial.