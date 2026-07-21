Ya es oficial: Samsung lanza su propia tarjeta de crédito en EEUU que ofrece recompensas en efectivo por cada compra

Samsung calienta la presentación de sus nuevos móviles plegables, los esperados Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, cuyo evento tendrá lugar mañana en Londres (Reino Unido), con el anuncio de su propia tarjeta de crédito.

El fabricante coreano ha lanzado la Samsung Galaxy Card, su propia tarjeta de crédito que ofrece a los usuarios recompensas en efectivo por sus compras diarias, además de beneficios por compras en productos de la firma, según han anunciado en un comunicado.

La primera tarjeta de crédito de Samsung, que sigue los pasos de Apple, quien hace años lanzó la Apple Card, "ofrece una nueva opción de financiamiento, ya sea que quieras regalar un Galaxy, darte un capricho con un nuevo dispositivo o ganar recompensas en efectivo por tus artículos favoritos".

La Samsung Galaxy Card, emitida por Barclays US Consumer Bank y respaldada por la red Visa, permite presentar solicitudes en línea desde el 22 de julio de 2026.

También es posible tramitarla durante compras en establecimientos Samsung en Estados Unidos. Como incentivo, ofrece hasta 200 dólares en recompensas en efectivo tras alcanzar un gasto de 2.000 dólares dentro de los primeros 90 días desde la apertura de la cuenta.

La tarjeta Samsung Galaxy Card. Samsung El Androide Libre

La Samsung Galaxy Card se ofrece tanto en formato virtual como en una versión física premium fabricada en metal, identificada por el logotipo negro de la marca.

Esta tarjeta incorpora un programa de recompensas en efectivo con distintos niveles de retorno según el tipo de compra, orientado a incentivar el uso dentro del ecosistema Samsung y servicios digitales asociados.

En concreto, permite obtener un 5 % de cashback en compras elegibles realizadas directamente con Samsung y un 3 % adicional en pagos efectuados a través de Samsung Wallet.

También incluye un 2 % en plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Spotify, y un 1% en el resto de transacciones. Como beneficio adicional, ofrece un 20 % de descuento en Samsung VIP Advantage, junto con un 5 % de reembolso al adquirir o renovar dicha suscripción, sujeto a términos y condiciones.

La integración de la Samsung Galaxy Card con Samsung Wallet permite a los usuarios guardarla junto a otras tarjetas compatibles, documentos de identificación, entradas, llaves digitales y más.

Esta plataforma está concebida para centralizar elementos esenciales en un solo lugar, al tiempo que impulsa un ecosistema abierto mediante colaboraciones con socios de confianza que enriquecen progresivamente la experiencia.

Además, la seguridad se refuerza con Samsung Knox, el sistema de protección de nivel militar incorporado en los dispositivos, que añade una capa adicional de tranquilidad para el usuario.