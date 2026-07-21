Google Maps cambia para siempre en Android Auto: comienza a mostrar un velocímetro en tiempo real

Después de años de incesantes peticiones por parte de la comunidad de conductores, Google ha decidido escuchar a sus usuarios y habilitar una de las funciones de Google Maps más demandadas para Android Auto, su sistema de infoentretenimiento a bordo.

La aplicación de mapas de Google para Android Auto está comenzando a mostrar un velocímetro en tiempo real en la pantalla de los vehículos, como informan desde Android Authority.

Se trata de una función fundamental que llevaba años disponible en la versión para teléfonos móviles y que también aterrizó en el ecosistema rival, Apple CarPlay, en 2024.

El movimiento pone fin a una ausencia muy criticada, sobre todo considerando que Waze, aplicación de navegación que también pertenece al gigante tecnológico, ofrece esta información desde hace bastante tiempo.

La esperada novedad permite a los automovilistas consultar de un vistazo la velocidad exacta del vehículo sin tener que desviar la mirada hacia el cuadro de instrumentos tradicional.

En las imágenes que han comenzado a circular por internet, se aprecia que el indicador numérico se posiciona discretamente en la parte inferior de la interfaz durante la navegación activa.

Para maximizar su utilidad al volante, esta cifra se muestra justo al lado del límite de velocidad permitido en la vía, siempre que la plataforma disponga de dicho dato.

El velocímetro de Google Maps en Android Auto. Android Authority El Androide Libre

Aunque pueda parecer una actualización de carácter menor, representa un avance verdaderamente significativo para la comodidad y la seguridad de millones de personas que dependen del servicio a diario.

Sin embargo, los conductores deberán armarse de un poco de paciencia, puesto que el despliegue de esta característica está siendo extremadamente cauteloso.

Las primeras pruebas documentadas provienen de un grupo reducido de usuarios que utilizan la versión beta específica 26.29.02.946673643 de Google Maps.

La particularidad de esta fase de pruebas radica en que ni siquiera todos los usuarios que han instalado esa misma compilación tienen acceso asegurado al velocímetro.

Este comportamiento evidencia que la compañía estadounidense está ejecutando una activación remota directamente desde sus servidores.

En consecuencia, forzar la actualización de la aplicación en el móvil no garantiza que el medidor aparezca instantáneamente.

Todo apunta a que la liberación global se expandirá de forma progresiva entre finales de julio y principios del inminente mes de agosto.

Cabe señalar que, recientemente, la plataforma modificó la forma en la que irrumpen los avisos de tráfico, apostando por notificaciones temporales que dejan de tapar el trazado de la ruta y la hora estimada de llegada.

En paralelo, Google prepara la llegada de un diseño de navegación inmersivo mucho más detallado.

Esta futura interfaz recreará con precisión edificios, árboles, puentes y cruces complejos para evitar indeseados errores de carril, aunque todavía no está activa en España.