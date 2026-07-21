Garmin presenta CIRQA Smart Band, su pulsera inteligente sin pantalla que rivaliza contra Whoop y la Google Fitbit Air

Garmin ha irrumpido con fuerza en el creciente mercado de los wearables minimalistas con el lanzamiento de la CIRQA Smart Band, una pulsera de actividad y bienestar que prescinde por completo de la pantalla y que compite contra la popular Whoop y la Google Fitbit Air.

Con un precio de lanzamiento de 199,99 euros en España, esta pulsera inteligente tiene en su diseño su principal baza. La Garmin CIRQA Smart Band está diseñada para llevarse de manera continua, ya sea en la muñeca o como brazalete, y cuenta con una cómoda correa de tela disponible en varios colores que está pensada para no molestar ni siquiera durante la noche.

Al eliminar la pantalla, Garmin no solo reduce las notificaciones constantes, sino que dispara la eficiencia energética. El dispositivo alcanza hasta 10 días de autonomía entre cargas, una cifra notable que permite a los usuarios olvidarse del cargador y centrarse en la recopilación ininterrumpida de sus datos vitales.

Aunque su exterior es sumamente discreto, el interior de la CIRQA alberga una completa batería de sensores diseñados para medir métricas avanzadas de rendimiento y bienestar.

Todos estos datos se sincronizan y visualizan en detalle a través de la aplicación Garmin Connect en el smartphone.

Así es la pulsera Garmin CIRQA Smart Band

Entre sus capacidades destaca la función 'Body Battery', que cuantifica los niveles de energía del usuario a lo largo del día para determinar cuáles son los mejores momentos para la actividad física o para el descanso.

A esto se suma un análisis profundo de los hábitos nocturnos. El dispositivo ofrece una Puntuación de Sueño, detección automática de siestas, control de la alineación con el ritmo circadiano y monitorización constante de las variaciones en la respiración y la temperatura de la piel.

En cuanto a las constantes vitales, la pulsera mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro integrado y emite alertas sobre frecuencias cardíacas anómalas.

También incluye un apartado dedicado a la salud femenina para el seguimiento del ciclo menstrual y el embarazo, destacando su compatibilidad integrada con la popular aplicación anticonceptiva Natural Cycles mediante la lectura de la temperatura corporal.

Rendimiento deportivo

A pesar de no tener una interfaz visual en la muñeca, la CIRQA es un dispositivo de entrenamiento francamente robusto. Es capaz de detectar automáticamente una gran variedad de ejercicios, como caminar o correr, adaptándose con el tiempo para clasificar los movimientos con mayor precisión.

Para entrenamientos específicos, los usuarios pueden iniciar manualmente el registro pulsando el único botón del dispositivo o directamente desde la aplicación, pudiendo elegir entre más de 80 disciplinas deportivas diferentes.

Garmin CIRQA Smart Band. Garmin El Androide Libre

Este wearable da un paso más en el análisis físico calculando el VO2 máximo, la edad fisiológica y ofreciendo la innovadora métrica de predisposición para entrenar. Esta última evalúa la calidad del descanso y el estrés acumulado para aconsejar al usuario si su cuerpo está preparado para una sesión intensa o si es mejor tomarse un día de recuperación.

Además, la marca demuestra un fuerte compromiso con la accesibilidad al incluir un Modo Silla de Ruedas, el cual adapta los algoritmos para contabilizar impulsos diarios en lugar de pasos convencionales y ofrece alertas específicas de distribución de peso.

El lanzamiento de la CIRQA Smart Band se produce en un momento de gran ebullición para este nicho de mercado. Whoop, la empresa pionera que popularizó los medidores sin pantalla, es hoy una compañía multimillonaria que se prepara para salir a bolsa, mientras que Google ha respondido rápidamente con su Fitbit Air.

Sin embargo, el verdadero campo de batalla actual no es solo el hardware, sino el modelo de negocio detrás de estos dispositivos.

Mientras que Whoop basa gran parte de sus ingresos en una suscripción obligatoria sin la cual el dispositivo carece de utilidad, Garmin ha optado por una estrategia mucho más abierta y accesible. La CIRQA no requiere cuotas recurrentes para funcionar.

Toda la monitorización básica, el seguimiento deportivo y el análisis de salud están incluidos en el precio del dispositivo.

Únicamente para aquellos usuarios que busquen ir un paso más allá, la compañía ofrece el plan opcional Garmin Connect+, que desbloquea funciones premium impulsadas por inteligencia artificial, meditación guiada por voz, seguimiento nutricional detallado y planes de entrenamiento adaptativos de Garmin Coach.