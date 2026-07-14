Android Auto cambiará para siempre: Google estaría preparando un reproductor multimedia más inteligente

Conducir y escuchar música siempre van de la mano. Es un hábito universal. Google lo sabe perfectamente y por eso prepara cambios muy importantes en Android Auto, que hace poco incorporó Google Meet.

La compañía prometió novedades en el Google I/O 2026. Algunas ya están llegando a los conductores, como un reproductor multimedia más inteligente.

El medio especializado Android Authority ha buceado en el código de Android Auto y han encontrado un rediseño clave.

Se trata de la tarjeta multimedia del panel de control: es la vista de pantalla dividida, esa que casi todos usamos a diario.

Hasta ahora, el diseño actual era algo caótico. La carátula del disco ocupaba todo el fondo a tamaño completo. Los controles se superponían directamente encima.

Esto dificultaba la lectura rápida. Leer textos al volante debe ser instantáneo. Google ha decidido limpiar por completo esta interfaz.

El nuevo reproductor es mucho más elegante. La nueva versión cambia las reglas visuales y la portada del álbum vuelve al centro.

Nueva interfaz de Android Auto. Android Authority El Androide Libre

Ahora adopta un tamaño más tradicional y compacto. El fondo ya no es la imagen completa; sino que es un suave efecto difuminado.

Este fondo utiliza los colores de la propia carátula, mientras que el título de la canción se reubica. También lo hace el nombre del artista.

Ambos textos se colocan centrados bajo la imagen. El resultado es evidente a simple vista: la pantalla respira muchísimo más.

Por otro lado, la interfaz luce menos recargada. Esto reduce la fatiga visual al conducir. Pero no es solo una mejora puramente estética.

También hay grandes novedades funcionales. La tarjeta gana nuevos controles de reproducción. Dependiendo de la app, veremos más opciones útiles.

Aparecerán los ansiados botones de "Me gusta". También accesos directos para "Reproducción aleatoria" y el clásico botón de "Repetir".

El botón de pausa y reproducción cambia de sitio, ya que pasa a una posición central mucho más accesible.

Sin embargo, hay un detalle técnico muy importante. No todos los conductores verán estos controles extra. Dependerá totalmente de tu coche.

Las pantallas de los vehículos dictarán la experiencia. Los coches con pantallas más grandes tendrán ventaja ya que mostrarán todos los botones disponibles.

Lo mismo aplica a los paneles con mayor resolución. Una alta densidad de píxeles (DPI) mostrará la interfaz completa; mientras que las pantallas pequeñas tendrán una versión reducida.

¿Cuándo llegará esta novedad?

Todavía no existe una fecha oficial. Google no ha confirmado su despliegue definitivo.

El hallazgo proviene de analizar un archivo APK reciente. Es decir, es una versión en fase de pruebas. Significa que la función aún está en pleno desarrollo.

Google podría modificar este diseño antes del lanzamiento final. Incluso podría decidir no lanzarlo nunca al público.

Sin embargo, todo apunta a un lanzamiento a corto plazo. Encaja perfectamente con la nueva línea de Android Auto.