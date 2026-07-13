Disney+ gratis: la arriesgada estrategia para competir contra YouTube que el gigante se está planteando seriamente

La competencia en el sector del streaming es cada vez más dura, y eso puede obligar a Disney a dar un paso sorprendente en sus intentos de quitar usuarios a Netflix que puede cambiar la plataforma para siempre.

Según ha filtrado Business Insider, el jefe de producto y tecnología, Adam Smith, ha planteado la posibilidad de una versión gratis de Disney+ que permitiría a los usuarios ver películas y series sin pagar la suscripción mensual.

En España, la manera más barata de ver Disney+ es con la suscripción estándar con anuncios por 5,99 euros al mes, que además de la publicidad incluye otras restricciones respecto a las suscripciones más caras en las descargas y la calidad de imagen y sonido.

El nuevo plan gratuito no tiene fecha de lanzamiento aún, y quedan muchos detalles por concretar, pero forma parte de discusiones internas en Disney para encontrar maneras de contentar mejor a los aficionados.

Pero sobre todo, Disney quiere apuntar directamente a YouTube con esta novedad, cuyo servicio gratuito de streaming se está convirtiendo en el más popular gracias a la app disponible en televisores inteligentes.

Según datos de Nielsen, YouTube está disfrutando de un crecimiento significativo en cuota de audiencia en los Estados Unidos, y las principales plataformas gratuitas ya suponen un 18,7% del visionado mensual en todo el país.

Al ofrecer contenido gratis, Disney+ se puede sumar a esta moda y destacar frente a otros servicios de streaming que no permiten tener cuentas gratuitas o que las limitan demasiado como para ser usables a diario.

Sin embargo, tradicionalmente Disney ha sido muy protectora de sus licencias más valiosas, y no es conocida por ofrecer ese contenido de manera gratuita; por eso, una posibilidad es que estas cuentas gratuitas tengan más limitaciones de las habituales.

Por ejemplo, Disney+ podría bloquear el contenido más popular, de grandes franquicias como Star Wars o Marvel, para fomentar que los usuarios se suscriban al servicio, convirtiendo la cuenta gratuita en una especie de 'adelanto' de lo que está disponible en el servicio.

Otra posibilidad es que Disney+ adopte los llamados canales FAST (Free Ad-Supported Television), que emiten contenido con anuncios como los canales de televisión tradicionales y vienen preinstalados en muchas Smart TVs, pero en su caso con una mezcla de películas y series de su propiedad.

Sea como sea, que Disney se esté planteando la posibilidad de cuentas gratuitas dice mucho de la situación del mercado y de los cambios de hábitos de la audiencia, que está optando cada vez más por vídeos cortos y canales FAST para pasar el tiempo.