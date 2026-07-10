WhatsApp cambiará para siempre: la app ya prueba una función para avisarte cuándo es el cumpleaños de tus contactos

WhatsApp no deja de buscar formas de mantener a sus usuarios pegados a la pantalla. La aplicación de mensajería trabaja constantemente en herramientas para mejorar la experiencia de su comunidad, como los nombres de usuario, que ya se pueden reservar, y el punto verde que indica que alguien está conectado. Ahora, se fija en los cumpleaños.

El conocido portal especializado WABetaInfo ha descubierto que la plataforma está desarrollando una nueva función para avisar sobre los cumpleaños de tus amigos.

Esta herramienta se ha detectado específicamente en la actualización de la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.27.3.

La idea de Meta es crear una sección dedicada exclusivamente a destacar estas fechas especiales de cumpleaños para que nadie olvide dar una felicitación a tiempo.

El origen de esta función es bastante curioso y nace de una obligación legal previa. En la versión beta 2.24.12.25, WhatsApp comenzó a solicitar el año de nacimiento a residentes de ciertos estados en Estados Unidos.

Esto se hizo para cumplir con normativas locales de verificación de edad en internet. En principio, esos datos eran totalmente privados y su único fin era estrictamente regulatorio.

Según revela el mismo medio, los desarrolladores han decidido dar una segunda vida a esa base de datos.

La sección de cumpleaños de WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

En lugar de dejar esa información guardada, la aplicación la transformará en una ventaja útil. De este modo, el requisito legal se convierte en una función social que busca estrechar los lazos entre los usuarios dentro del propio chat.

El funcionamiento del sistema será muy directo y sencillo. Cuando la fecha de un cumpleaños esté cerca, la aplicación enviará una alerta interna en forma de notificación.

Además, la sección funcionará como un resumen o agenda para que las personas no tengan que recurrir a calendarios externos o a otras redes sociales.

A pesar de sus ventajas, la herramienta cuenta con algunas limitaciones importantes en este momento de su desarrollo.

La más evidente es que los recordatorios solo funcionarán si tus contactos han registrado previamente su fecha de nacimiento en el sistema.

Como WhatsApp no exige este dato en todas las regiones del mundo, la utilidad real de la sección dependerá de cuánta gente decida compartir esa información.

Otro aspecto importante que genera dudas es la gestión de la privacidad. En la fase actual descubierta, la aplicación todavía no incluye un menú de configuración para este apartado.

Esto significa que los usuarios aún no pueden elegir si desean mantener su fecha visible solo para la empresa por motivos de ley o si prefieren ocultarla de la vista de su agenda.

Al tratarse de una fase de desarrollo muy temprana, la función ni siquiera está disponible todavía para los beta testers oficiales.

Es muy probable que se añadan filtros de privacidad antes de su lanzamiento global definitivo en el sistema operativo Android.