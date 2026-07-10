El Redmi Note 17 es oficial: Xiaomi vuelve a sorprender con la mayor pantalla OLED y una batería gigantesca

Los Redmi Note siempre han sido de los mejores smartphones del mercado en lo que respecta a la relación características/precio, con un hardware muy competitivo respecto a alternativas de precios similares.

Pero con el Redmi Note 17 que esta semana ha enseñado Xiaomi, la diferencia con la competencia va a ser incluso mayor. Estamos ante un salto sorprendente, con hardware que claramente está por encima de lo que podríamos esperar en esta gama de precios.

Para empezar, este modelo estrena la pantalla más grande jamás vista en un móvil de Redmi, con un gran panel OLED de 7 pulgadas que promete una experiencia única, especialmente a la hora de ver vídeos.

Los jugadores también agradecerán todo ese espacio para ver mejor sus juegos, al igual que la frecuencia de refresco de 120 Hz, y el brillo global máximo de 1.200 nits (es decir, toda la pantalla a ese brillo en vez de puntos concretos) con la tecnología propietaria de Xiaomi de protección de la vista.

El otro aspecto llamativo del Redmi Note 17 se encuentra en su gigantesca batería de 8.000 mAh, mientras que el modelo Pro tendrá una batería incluso más grande, de 9.000 mAh.

Aunque el mercado ha cambiado mucho en los dos últimos años en lo que respecta a baterías, esas siguen siendo cifras extraordinarias, especialmente en la gama media.

Redmi Note 17 Xiaomi El Androide Libre

Lo mejor de todo es que este aumento de capacidad no se ha obtenido sacrificando la fiabilidad, y Xiaomi está tan segura de eso que ha prometido una garantía de cinco años para la batería.

Al menos en China, Xiaomi se compromete a reemplazar la batería de manera gratuita si la capacidad cae por debajo del 80% durante los cuatro primeros años desde la compra del dispositivo. Y para rizar el rizo, si esto ocurre en el quinto año, la compañía promete cambiar la batería por otra de mayor capacidad.

Es un movimiento inaudito en la industria, que busca calmar los miedos de unos consumidores demasiado acostumbrados a sufrir problemas de baterías que obligan a llevar el móvil al servicio técnico.

Redmi Note 17 Xiaomi El Androide Libre

También es un respaldo importante a la tecnología de silicio-carbono en la que están basadas estas nuevas baterías y que es lo que permite esta capacidad increíble.

Y Xiaomi no ha 'capado' la batería para cumplir la promesa; la carga rápida es de 67 W y el dispositivo cuenta con carga inalámbrica de 22,5 W, por lo que la compañía parece segura que eso no va a afectar a la durabilidad de la batería.

Xiaomi también ha confirmado el uso de un sensor de 50 Mpx para la cámara principal, y las primeras imágenes oficiales publicadas confirman una gran protuberancia que aloja dos sensores, aunque las características del segundo no se han hecho públicas aún.

Continuando con las imágenes, también revelan el nuevo efecto de la trasera, que según la compañía está inspirado en una lluvia de estrellas en el cielo.

Xiaomi aún no ha confirmado el resto de características técnicas, reservando ese dato para el lanzamiento del producto en China el próximo 14 de julio, pero los rumores apuntan a un Snapdragon 6s Gen 4 para el Redmi Note 17 y un Snapdragon 6 Gen 5 para el modelo Pro.