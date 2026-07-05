Adiós al mal internet en casa: Xiaomi lanza su router definitivo en España con WiFi 7 y almacenamiento de películas

Millones de españoles no lo saben, pero el router que les ha instalado el operador es claramente insuficiente para sus necesidades, especialmente si tienen varios dispositivos de hogar conectado, smartphones, tablets, ordenadores y más.

Ahora, Xiaomi ha lanzado el que podríamos llamar su router definitivo, el Xiaomi Router BE19000 Pro por 499,99 euros. Aunque es cierto que es un precio que está fuera del alcance de mucha gente, no lo es menos que es uno de los mejores routers que podemos comprar.

Y es que estamos ante una auténtica 'bestia', que no sólo es compatible con las últimas tecnologías como WiFi 7, sino que es capaz de mejorar todo tipo de conexiones, incluso nuestros dispositivos Bluetooth.

Para empezar, la gran protagonista de este router es la mencionada compatibilidad con WiFi 7, el nuevo estándar que ya estamos viendo en algunos aparatos. Se basa en una arquitectura tribanda real de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

La combinación de estas frecuencias le permite alcanzar una velocidad inalámbrica combinada de hasta 18.656 Mbps, y eso automáticamente ya va a mejorar la calidad de la conexión de nuestro hogar.

Para gestionar ese inmenso caudal de datos sin sufrir pérdidas de rendimiento, Xiaomi ha integrado 12 antenas de alta ganancia ocultas en su estructura de color gris grafito, complementadas con 12 amplificadores de señal independientes encargados de mejorar la penetración en paredes y garantizar la cobertura en toda la casa.

Xiaomi Router BE19000 Pro Xiaomi El Androide Libre

Xiaomi reparte el trabajo de cada banda en diferentes dispositivos. Por ejemplo, la banda de 2,4 GHz está dedicada a electrodomésticos inteligentes para una conexión estable en el hogar inteligente.

La banda de 5 Ghz está pensada para televisores, proyectores y altavoces, lo que permite obtener streaming en resolución 8K y audio y vídeo sin pérdidas para una experiencia en alta definición auténtica.

Por último, la banda de 6 GHz está pensada para smartphones, ordenadores, gafas de realidad virtual y otros dispositivos que requieren de la mínima latencia posible, como por ejemplo, cuando vamos a jugar online.

Pero el WiFi es sólo el principio con este router. Xiaomi no se ha olvidado de quienes siguen confiando en los cables, con un panel trasero que cuenta con seis conexiones Ethernet, de las cuales dos ofrecen un ancho de banda de hasta 30 Gbps y el resto, 10 Gbps.

Esto permite la transferencia de archivos en la red local de alta velocidad, ya sean películas Blu-Ray en 4K o los archivos de nuestro proyecto de vídeo; también se puede configurar para redes IPTV.

Este router incluso puede servir como almacenamiento, ya que cuenta con una ranura M.2 para instalar un SSD o conectar un disco duro externo por el puerto USB-A integrado. De esta manera, funciona como un NAS personal que sirve archivos, como vídeos o copias de seguridad, accesibles desde cualquier dispositivo de la red.

Xiaomi Router BE19000 Pro Xiaomi El Androide Libre

Para rizar el rizo, este router también es capaz de mejorar la conexión Bluetooth de nuestros dispositivos, haciendo de pasarela para conectar uno con otro incluso si están fuera del alcance de la conexión. Podemos conectar hasta 300 dispositivos Bluetooth para crear una red a gran escala con una velocidad de respuesta un 150% más rápida y un tiempo de conexión reducido en un 180%.

En el interior del chasis opera un procesador Qualcomm de cuatro núcleos a 1,8 GHz de potencia, respaldado por 2 GB de memoria RAM. Semejante hardware requiere un mayor control sobre el calor generado, por lo que Xiaomi ha diseñado un sistema de refrigeración activa doble que combina disipadores con un ventilador silencioso.

Además, es el primer router de la firma que presume de implementar un motor de red con inteligencia artificial, el cual se encarga de reducir la latencia, mitigar de manera automática las interferencias provocadas por las redes de los vecinos y optimizar el consumo de energía general.