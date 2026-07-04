El genial invento para recargar dos móviles al mismo tiempo: una revolucionaria batería portátil que se divide en dos

Todos los productos llegan a un punto en el que ya no pueden mejorar más allá de unas especificaciones un poco superiores. Es algo que estamos notando en las baterías portátiles, que sólo están ganando más capacidad sin nuevas funciones útiles.

Por eso, la nueva Nimble SharePower es uno de los lanzamientos más interesantes que hemos visto en los últimos años, porque se centra en solucionar un problema muy común que la mayoría de los fabricantes ni se ha dado cuenta que existe.

Hablamos de la necesidad que aparece muchas veces de tener que compartir una batería portátil entre dos dispositivos o personas; muchos modelos simplemente tienen dos puertos USB-C que pueden ser usados al mismo tiempo, pero la solución de Nimble es más inteligente.

Y es que la SharePower cuenta con un diseño modular que permite dividirla en dos cuando lo necesitemos y recargar dos dispositivos de manera independiente, cada uno con su propia batería de manera efectiva.

Funciona de manera muy sencilla. La SharePower es una batería convencional con una capacidad de 10.000 mAh, que en realidad está compuesta de dos baterías de 5.000 mAh cada una, unidas magnéticamente.

Cuando está unida, podemos usar los dos puertos USB-C o el cable USB-C integrado para recargar nuestro dispositivo; pero si queremos recargar otro (por ejemplo, un compañero de viaje que se haya olvidado de su batería), podemos simplemente dividir la batería en dos.

Nimble SharePower Nimble El Androide Libre

Una mitad de la batería se queda con el cable USB-C, mientras que la otra mitad tiene un pequeño conector USB-C que normalmente permanece plegado para no molestar y que podemos usar para recargar un smartphone.

De hecho, Nimble afirma que cada una de estas mitades a su vez es capaz de recargar dos dispositivos a la vez, ya que además de su propio conector tienen su propio puerto USB-C libre que podemos usar con un cable que tengamos. En otras palabras, podemos recargar cuatro dispositivos al mismo tiempo.

La parte inferior de la batería cuenta con una pantalla que indica el nivel de carga que tiene, mientras que la parte superior tiene unas luces LED para esa misma función, y ambas se activan con botones físicos en los lados.

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Tal vez el mayor inconveniente de la SharePower está en que su potencia de carga es relativamente baja y no es compatible con los sistemas de carga ultrarrápida que ya están presentes en casi todos los smartphones modernos, y aunque el fabricante no lo ha aclarado, posiblemente sea un sacrificio por el diseño y las necesidades de disipar el calor generado de manera segura.

La SharePower puede recargar con una potencia de 20W, tanto si está unida como separada, aunque la compañía advierte que si conectamos dos dispositivos al mismo tiempo no se alcanzará esa potencia máxima en los dos.

La Nimble SharePower tiene un precio de 79,95 dólares, y aunque por el momento está disponible únicamente en los Estados Unidos, otros productos de la marca han llegado a España a través de Amazon, así que esperamos su lanzamiento global próximamente.