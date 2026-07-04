Adiós al AirTag: el nuevo localizador de objetos perdidos de Motorola dura 600 días y funciona con cualquier Android

Uno de los grandes motivos para comprar un iPhone siempre ha estado en la plataforma de Apple, con dispositivos como el AirTag que han eliminado de raíz el problema de las maletas perdidas durante los viajes en avión, entre otras cosas.

Ahora, esa razón para dar el salto acaba de desaparecer, con el lanzamiento en España del Moto Tag 2 por 39 euros, un nuevo rastreador que presume de funciones y alcance y que puede convertirse en un imprescindible para las vacaciones.

La autonomía es, sin duda alguna, el factor más destacado de este nuevo accesorio. Motorola ha logrado optimizar el consumo de energía para ofrecer una duración de batería que supera los 600 días con una sola pila.

Esto representa un avance significativo respecto a la primera generación del Moto Tag e incluso respecto a otros rivales del sector, que suelen rondar el año de vida útil.

El dispositivo utiliza una pila de botón estándar CR2032, un modelo fácil de encontrar en cualquier tienda y que el propio usuario puede reemplazar de manera sencilla cuando se agote tras más de dos años de uso continuo.

En lo que respecta al apartado técnico, el Moto Tag 2 tiene dos tecnologías clave que mejoran la precisión de las búsquedas; por ejemplo, cuenta con conectividad de banda ultraancha, también conocida como UWB.

Moto Tag 2 Motorola El Androide Libre

Con UWB, es posible obtener indicaciones de dirección y distancia exactas cuando nos encontramos cerca del objeto perdido; en nuestro móvil podremos ver una flecha que apunta directamente a la posición del localizador.

A eso hay que sumar la nueva función de sondeo de canales que permite Bluetooth 6.0, que afina la localización en distancias cortas, aunque para aprovechar esto necesitaremos un smartphone con Bluetooth 6.0 y Android 16 o posterior.

El Moto Tag 2 tiene UWB para localización precisa Motorola El Androide Libre

El gran punto fuerte del AirTag está en la red de localización de Apple, que usa los iPhone de los usuarios para encontrar el dispositivo. El Moto Tag 2 tiene algo parecido gracias a la integración completa con Find Hub, la alternativa de Google.

Este sistema global usa los millones de dispositivos Android para compartir la posición del localizador de manera anónima. De esta manera, sabremos dónde se encuentra sin importar la zona del mundo.

Para garantizar la privacidad, los datos de localización se transmiten con cifrado de extremo a extremo, por lo que ni Motorola ni la propia Google pueden acceder a la ubicación, y por supuesto, tampoco terceros que intenten seguirnos usando este dispositivo.

De la misma manera, el sistema cuenta con alertas automáticas de la presencia de un rastreador desconocido que se esté moviendo con nosotros, alertándonos de que es posible que alguien haya metido uno de estos dispositivos en nuestro bolso, por ejemplo.

El Moto Tag 2 es compatible con todos los dispositivos Android gracias a su app dedicada, por lo que podemos usarlo con móviles Motorola o los de cualquier otra marca. Incluso podemos configurar el localizador para que funcione como un botón externo, como por ejemplo, como disparador de cámara.

Por lo demás, el Moto Tag 2 mantiene unas dimensiones (31,9 x 31,9 mm y grosor de 8 mm) y peso (8,5 gramos) similares, con una construcción en plástico con metal que obtiene la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.