Samsung comparte algunas pistas sobre sus nuevos teléfonos plegables: llegarán con un diseño más ancho

Algunas de las pistas que ha publicado Samsung. Samsung El Androide Libre

Samsung, que trabaja en un smartphone enrollable de 10 pulgadas, está a unas semanas de presentar oficialmente sus nuevos teléfonos plegables, de los que acaba de compartir algunas pistas en sus redes sociales.

El fabricante coreano ha difundido durante la madrugada de hoy, miércoles 1 de julio, una serie de vídeos teaser que comienzan a anticipar por dónde podría evolucionar la experiencia de sus dispositivos de la familia Galaxy Z.

A primera vista, las piezas audiovisuales juegan de forma creativa con objetos muy cotidianos que se transforman visualmente ante el espectador, mostrando elementos tan reconocibles como una porción de pizza, una clásica tableta de chocolate, un rompecabezas a medio montar o una simple fotografía impresa.

Sin embargo, un análisis más detallado de estos enigmáticos clips revela un patrón común en todos ellos: una proporción recurrente que apunta a una pista muy clara sobre los próximos movimientos de la compañía tecnológica.

Ya sea cortando una porción exacta de la pizza, recortando los bordes de la fotografía o modificando la estructura del puzzle, el resultado final deja ver siempre un formato rectangular específico.

Esta revelación confirma que los nuevos smartphones dispondrán de un diseño renovado con una relación de aspecto mucho más ancha, acercándose a un formato 4:3, dejando por fin atrás el diseño estrecho y alargado que venía caracterizando a las generaciones actuales.

Esta intención de cambio radical en el diseño queda avalada y subrayada por los mensajes oficiales que acompañan a las publicaciones. Frases como "cut to what matters" (céntrate en lo que importa, en castellano) y "bold stroke, new shape" (trazo grueso, nueva forma) dejan poco espacio para las dudas.

Con este rediseño estructural, con el que la firma parece querer "recortar" las dimensiones de sus dispositivos actuales para transicionar sutilmente del clásico rectángulo vertical a una figura más cuadrada, se pretende seguir adaptando la familia de teléfonos a formas de uso mucho más variadas y ergonómicas para la mano del consumidor.

Aunque los vídeos no desvelan de forma explícita todos los detalles técnicos de lo que está por venir, sí invitan a reflexionar sobre la madurez de los dispositivos plegables y su capacidad de adaptación.

El nuevo factor de forma potenciará y hará más cómodos usos que van desde la pura productividad profesional y la creación de contenidos hasta el consumo multimedia inmersivo o la simple comunicación diaria, facilitando en todo momento una transición mucho más fluida y natural entre formatos y pantallas.

Como ha explicado la propia Samsung en un comunicado oficial, con esta campaña retoman un concepto fundamental que ha guiado su estrategia desde el inicio: no existe una única forma de utilizar un teléfono móvil ni una sola manera de concebir la experiencia plegable.

Para conocer el resultado definitivo de este giro de timón estético y funcional, la industria tecnológica mundial ya tiene la vista puesta en el esperado evento Galaxy Unpacked.

Esta cita tendrá lugar a lo largo de este mismo mes de julio, cumpliendo con la tradición del calendario de la marca para sus grandes apuestas.

Se espera que en ese escenario la multinacional desvele todas las características de una nueva serie que, según apuntan todas las previsiones, estará compuesta por los ansiados modelos Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra y Flip 8. Hasta entonces, la expectación sobre el futuro de las pantallas flexibles está más que servida.