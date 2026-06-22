Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su cargador inalámbrico más barato: cuesta solo 7,99 euros

Lidl cuenta con una gran apuesta por los productos de electrónica, de los que acostumbra a sacar chollos, como auriculares inalámbricos o baterías portátiles. Ahora el supermercado sorprende con su cargador inalámbrico más barato: cuesta solo 7,99 euros.

Se trata de un cargador Qi redondo fabricado por la marca Tronic, que está disponible en Lidl a un precio de 7,99 euros, tanto en su tienda online como en sus supermercados físicos.

Un dispositivo que está siendo un éxito, ya que Lidl confirma en su web que, "debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades". Además, es uno de los productos mejor valorados por los usuarios.

El cargador Qi redondo cuenta con una elevada puntuación media de 4,3 estrellas de 5 posibles y, según los usuarios, "cuenta con una buena relación entre calidad y precio y es muy práctico con la recarga por inducción".

En cuanto a las características del dispositivo, el nuevo cargador inalámbrico de Lidl está disponible en color blanco y negro, tiene unas medidas de aproximadamente 10,3 por 1,2 centímetros de diámetro, un cable de 1 metro y un peso de solo 75 gramos.

El Cargador Qi redondo Tronic que vende Lidl. Lidl El Androide Libre

Fabricado con plástico como material principal, el cargador inalámbrico funciona conectado a la red eléctrica, posee una potencia total de salida de máximo 10 W y de entrada de 5 V, 2 A / 9 V, 2 A.

A estas especificaciones técnicas se suma un diseño fino y sumamente elegante, ideado para encajar a la perfección en cualquier espacio de trabajo o mesilla de noche.

Su uso diario destaca por una enorme simplicidad: basta con poner encima el móvil para cargarlo de forma inmediata.

Además, el usuario no tendrá que molestarse en desproteger su smartphone, puesto que este modelo de alta eficiencia cuenta con la potencia necesaria para cargar también a través de fundas finas, agilizando la rutina diaria.

En el apartado de la seguridad y la usabilidad, el dispositivo incorpora unos prácticos pilotos luminosos LED. Este sistema visual resulta indispensable, ya que no solo señala claramente el estado de conexión del aparato, sino que también alerta al instante si se produce algún fallo de carga.

Para aportar mayor tranquilidad y evitar accidentes con el terminal, la base superior del cargador incluye una superficie de silicona que impide que el móvil se deslice o sufra caídas inesperadas por vibraciones.

Su arquitectura interna opera mediante una bobina de inducción de alto rendimiento, diseñada para proporcionar una recarga rápida a todos los teléfonos compatibles con la tecnología universal Qi.

El conjunto se completa con la inclusión del cable de carga, que presenta una versátil conexión de USB-A a USB-C.