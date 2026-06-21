El genial chollo de Google para renovar móvil y mejorar tu televisor: Pixel 10 Pro y Google TV Streamer por 840 euros

Todo el mundo sabe que ahora mismo es un mal momento para cambiar de smartphone; todas las compañías ya han subido los precios de sus dispositivos, o han avisado de que los van a subir pronto. Pero hay un 'truco'.

Y es que los móviles lanzados el año pasado siguen siendo igual de buenos, pero ahora están disponibles a un precio muy inferior y con ofertas muy interesantes como la del Pixel 10 Pro con Google TV Streamer 4K por 841,31 euros.

Has leído bien. Esta oferta consiste no sólo en una rebaja importante para el modelo Pro de la gama Pixel, sino que también viene incluido uno de los mejores reproductores multimedia basados en Google TV del mercado.

Conseguir esta oferta es muy sencillo, ya que forma parte de las ofertas flash de Amazon. Solo tenemos que entrar en la tienda de Amazon y comprar el producto, asegurándonos de que la opción "+ Google TV Streamer 4K" está seleccionada, ya que el precio es igual que con el móvil por sí solo en varias versiones.

Los precios varían mucho dependiendo de la versión que escojamos. El precio mínimo de 841,31 euros es únicamente para la versión del Pixel 10 Pro en color porcelana, mientras que las versiones en color piedra lunar y obsidiana cuestan 899 euros.

De la misma manera, estos precios son para las versiones con 128 GB de almacenamiento del dispositivo, aunque también podemos seleccionar las versiones de 256 GB y 512 GB para obtener descuentos similares; por ejemplo, la versión de 512 GB se puede conseguir por 1.099 euros.

Esta se trata de una oferta flash, y por lo tanto, no estará disponible para siempre, solo hasta el 25 de junio, por lo que tenemos que darnos prisa si nos interesa.

Google TV Streamer Chema Flores El Androide Libre

El Google Pixel 10 Pro no necesita presentación. Es una versión más completa y capaz del Pixel 10 básico pero manteniendo el mismo tamaño de pantalla de 6,3 pulgadas, a diferencia de la versión Pro XL que aumenta hasta las 6,8 pulgadas.

El Pixel 10 Pro sigue siendo la referencia en Android, y es el dispositivo que más cariño recibe de Google con actualizaciones constantes con las últimas novedades; recientemente, por ejemplo, ha recibido una actualización con Android 17.

Por su parte, el Google TV Streamer 4K es el primer reproductor que está basado enteramente en Google TV, dejando atrás a los Chromecast, y normalmente tiene un precio de 119 euros.

Por lo tanto, tiene todo el potencial de Android TV como la instalación de apps desde la Play Store con todos los servicios de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video o Spotify, además de acceso a las últimas funciones inteligentes y a la conectividad con el hogar con Google Home, permitiéndonos controlar nuestros dispositivos directamente desde el televisor.